23 октября 2019, 13:40
Концепт Nissan Ariya знаменует новую эру в истории марки
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Фото: Nissan
Nissan представила на Токийском автосалоне концептуальный кроссовер Ariya, который символизирует новый этап не только для компании, но и для отрасли в целом. Автомобиль воплощает философию Nissan Intelligent Mobility, согласно которой автомобиль гармонично интегрируется в жизнь общества.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Характерные черты Ariya: эффектная V-образная решетка радиатора, задняя оптика в форме лезвия и короткие свесы. В просторном салоне воссоздана атмосфера, скорее свойственная лаунжу, чем салону обычного автомобиля. Единственные физические переключатели здесь – это кнопка включения электрической силовой установки, поворотно-нажимной регулятор для 12,3-дюймового дисплея и переключатели системы климат-контроля, которые изящно встроены в нижнюю часть панели управления, отделанную натуральным деревом.
Новая архитектура подразумевает новые возможности для взаимодействия с окружающей средой и социумом. Электрификация и интеллектуальные системы позволяют автомобилю адаптироваться к ситуации и обеспечивать безопасные поездки – без аварий и выбросов вредных веществ в атмосферу. Подробностей о силовой установке в Nissan не сообщили, ограничившись упоминанием о двух электромоторах – по одному на каждой оси.
За радиаторной решеткой, выполненной в виде сплошного «щита», скрывается инновационная 3D-структура: радарный датчик и другие системы, которые помогают концепту Ariya «читать» дорожные условия и визуализировать то, что не видит водитель. Они являются частью комплекса помощников ProPilot 2.0. Он предоставляет возможность автономного движения в пределах заданной полосы по шоссе, а также помогает водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях.
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