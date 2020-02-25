25 февраля 2020, 15:34
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
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Фото: Volvo
Шведский бренд Polestar привезет на Женевский автосалон новый концепт-кар Percept. Автомобиль показывает новое направление, в котором будет развиваться дизайн и технологии в будущем.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
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За прозрачной панелью SmartZone, заменяющей радиаторную решетку, скрываются два радара и камера высокого разрешения. Светодиодные фары по форме напоминают «молот Тора». Все в облике автомобиля подчинено одной цели – оптимизации аэродинамики. Воздуховод, расположенный сразу над SmartZone, направляет поток встречного воздуха через капот. Есть воздуховоды и на корме, рядом с задними фонарями. На смену массивным боковым зеркалами пришли камеры заднего вида.
Центральное место в салоне занимает огромный вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы диагональю 15 дюймов. Его дополняет 12,5-дюймовая цифровая приборная панель. Программное обеспечение медиакомплекса разрабатывалось совместно с Google и основано на Android. Система отслеживает направление взгляда водителя и выдает предупреждение, если он подолгу смотрит на экран, а не на дорогу. Больше подробностей обещают раскрыть во время премьеры Polestar Percept, которая состоится через неделю на автосалоне в Женеве.
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