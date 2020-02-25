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25 февраля 2020, 15:34

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

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Фото: Volvo
Шведский бренд Polestar привезет на Женевский автосалон новый концепт-кар Percept. Автомобиль показывает новое направление, в котором будет развиваться дизайн и технологии в будущем.
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна

Фото: Volvo

Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
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Бренд Polestar был создан специально под мощные спортивные модели. Сейчас в его линейке лишь два автомобиля с лаконичными индексами: «1» и «2». Новый шоу-кар Percept воплощает собой будущие модели марки. Для четырехдверного фастбека характерны простые линии и спартанский технологичный интерьер. При его создании дизайнеры руководствовались тремя основными принципами: чистота, прогресс и мощь.

За прозрачной панелью SmartZone, заменяющей радиаторную решетку, скрываются два радара и камера высокого разрешения. Светодиодные фары по форме напоминают «молот Тора». Все в облике автомобиля подчинено одной цели – оптимизации аэродинамики. Воздуховод, расположенный сразу над SmartZone, направляет поток встречного воздуха через капот. Есть воздуховоды и на корме, рядом с задними фонарями. На смену массивным боковым зеркалами пришли камеры заднего вида.

Центральное место в салоне занимает огромный вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы диагональю 15 дюймов. Его дополняет 12,5-дюймовая цифровая приборная панель. Программное обеспечение медиакомплекса разрабатывалось совместно с Google и основано на Android. Система отслеживает направление взгляда водителя и выдает предупреждение, если он подолгу смотрит на экран, а не на дорогу. Больше подробностей обещают раскрыть во время премьеры Polestar Percept, которая состоится через неделю на автосалоне в Женеве.


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Концепт Polestar Percept демонстрирует новый язык дизайна
{{material_125872}}Бренд Polestar был создан специально под мощные спортивные модели. Сейчас в его линейке лишь два автомобиля с лаконичными индексами: «1» и «2». Новый шоу-кар Percept воплощает собой будущие модели марки. Для четырехдверного фастбека характерны простые линии и спартанский технологичный интерьер. При его создании дизайнеры руководствовались тремя основными принципами: чистота, прогресс и мощь.За прозрачной панелью SmartZone, заменяющей радиаторную решетку, скрываются два радара и камера высокого разрешения. Светодиодные фары по форме напоминают «молот Тора». Все в облике автомобиля подчинено одной цели – оптимизации аэродинамики. Воздуховод, расположенный сразу над SmartZone, направляет поток встречного воздуха через капот. Есть воздуховоды и на корме, рядом с задними фонарями. На смену массивным боковым зеркалами пришли камеры заднего вида.Центральное место в салоне занимает огромный вертикально ориентированный тачскрин медиасистемы диагональю 15 дюймов. Его дополняет 12,5-дюймовая цифровая приборная панель. Программное обеспечение медиакомплекса разрабатывалось совместно с Google и основано на Android. Система отслеживает направление взгляда водителя и выдает предупреждение, если он подолгу смотрит на экран, а не на дорогу. Больше подробностей обещают раскрыть во время премьеры Polestar Percept, которая состоится через неделю на автосалоне в Женеве.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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