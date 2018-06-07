7 июня 2018, 18:23

Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai

На автосалоне в южнокорейском Пусане дебютировал концептуальный кроссовер HDC-2 Grandmaster, который призван продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль Hyundai.
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  Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai Hyundai Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai Hyundai Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai Hyundai Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai Hyundai Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai
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Новый дизайнерский стиль Hyundai называется «Чувственная спортивность» («Sensuous Sportiness»). Впервые он был показан в марте нынешнего года в Женеве на концептуальном седане HDC-1 Le Fil Rouge. А первый серийным воплощением нового стиля стал седан Lafesta, дебютировавший в Пекине месяцем позже. Теперь у публики появилась возможность увидеть, каким образом «Чувственная спортивность» будет смотреться на большом кроссовере.

Концепт-кар HDC-2 Grandmaster получил узкие угловатые фары, повторяющие по форме ячейки массивной хромированной решетки радиатора. По словам шеф-дизайнера Hyundai Санг-юп Ли, концептуальный HDC-2 помогает проследить эволюцию дизайна марки. Специалисты Hyundai стремились затронуть эмоции потенциальных покупателей, заставив их по-настоящему полюбить корейские автомобили.

По всей видимости, серийным воплощением HDC-2 Grandmaster станет полноразмерный 7- или даже 8-местный кроссовер. В модельном ряду Hyundai он расположится на ступень выше Santa Fe и станет духовным преемником кроссовера ix55, снятого с производства в 2012 году. По некоторым данным, новинку назовут Hyundai Palisade.
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Форум Hyundai Trajet
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Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai
{{material_123175}}Новый дизайнерский стиль Hyundai называется «Чувственная спортивность» («Sensuous Sportiness»). Впервые он был показан в марте нынешнего года в Женеве на концептуальном седане HDC-1 Le Fil Rouge. А первый серийным воплощением нового стиля стал седан Lafesta, дебютировавший в Пекине месяцем позже. Теперь у публики появилась возможность увидеть, каким образом «Чувственная спортивность» будет смотреться на большом кроссовере.Концепт-кар HDC-2 Grandmaster получил узкие угловатые фары, повторяющие по форме ячейки массивной хромированной решетки радиатора. По словам шеф-дизайнера Hyundai Санг-юп Ли, концептуальный HDC-2 помогает проследить эволюцию дизайна марки. Специалисты Hyundai стремились затронуть эмоции потенциальных покупателей, заставив их по-настоящему полюбить корейские автомобили.По всей видимости, серийным воплощением HDC-2 Grandmaster станет полноразмерный 7- или даже 8-местный кроссовер. В модельном ряду Hyundai он расположится на ступень выше Santa Fe и станет духовным преемником кроссовера ix55, снятого с производства в 2012 году. По некоторым данным, новинку назовут Hyundai Palisade.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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