7 июня 2018, 18:23
Концепт-кар HDC-2 Grandmaster воплощает будущий дизайн Hyundai
На автосалоне в южнокорейском Пусане дебютировал концептуальный кроссовер HDC-2 Grandmaster, который призван продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль Hyundai.
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Концепт-кар HDC-2 Grandmaster получил узкие угловатые фары, повторяющие по форме ячейки массивной хромированной решетки радиатора. По словам шеф-дизайнера Hyundai Санг-юп Ли, концептуальный HDC-2 помогает проследить эволюцию дизайна марки. Специалисты Hyundai стремились затронуть эмоции потенциальных покупателей, заставив их по-настоящему полюбить корейские автомобили.
По всей видимости, серийным воплощением HDC-2 Grandmaster станет полноразмерный 7- или даже 8-местный кроссовер. В модельном ряду Hyundai он расположится на ступень выше Santa Fe и станет духовным преемником кроссовера ix55, снятого с производства в 2012 году. По некоторым данным, новинку назовут Hyundai Palisade.
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