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21 января 2020, 16:07

Концептуальный кроссовер Renault рассекретили до премьеры

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Фото: autocar.nl
В объектив фотокамеры попал неизвестный концепт-кар Renault. По всей видимости, кроссовер продемонстрируют публике в марте на автосалоне в Женеве. Судя по острым граням кузова и огромным колесным дискам, этот шоу-кар далек от серийного воплощения.
Концептуальный кроссовер Renault рассекретили до премьеры

Фото: autocar.nl

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В распоряжении нидерландского издания autocar.nl оказались снимки нового концепт-кара Renault, сделанные на улицах Барселоны. Ожидается, что компания привезет новинку на Женевское мотор-шоу в марте нынешнего года. Автомобиль, как любой уважающий себя концепт-кар, отличается массивными колесами, рублеными линиями кузова, узкой диодной оптикой и камерами вместо боковых зеркал.

Концепт, по всей видимости, получил определенную долю электрификации и беспилотных технологий. Не исключено, что в движение его приводит полностью электрическая силовая установка. Внешне новинка немного напоминает концепт-кар Symbioz, представленный на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. Тогда французские инженеры объединили в одном транспортном средстве автомобиль и дом. По их замыслу, к 2030 году наступит эра автономных электрокаров, способных взаимодействовать с «умными домами», городской и дорожной инфраструктурой и другими автомобилями.

С тех пор Renault работает над развитием этой концепции. Весной 2018 года Renault представил в Женеве концепт EZ-GO – электрический беспилотный шаттл общего пользования, который является одновременно автомобилем и сервисом. Полгода спустя компания показала в Париже люксовый беспилотный автомобиль, предназначенный для VIP трансферов в отель, на курорт или на авиарейс премиум-класса.

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Концептуальный кроссовер Renault рассекретили до премьеры
{{material_128680}}В распоряжении нидерландского издания autocar.nl оказались снимки нового концепт-кара Renault, сделанные на улицах Барселоны. Ожидается, что компания привезет новинку на Женевское мотор-шоу в марте нынешнего года. Автомобиль, как любой уважающий себя концепт-кар, отличается массивными колесами, рублеными линиями кузова, узкой диодной оптикой и камерами вместо боковых зеркал.Концепт, по всей видимости, получил определенную долю электрификации и беспилотных технологий. Не исключено, что в движение его приводит полностью электрическая силовая установка. Внешне новинка немного напоминает концепт-кар Symbioz, представленный на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. Тогда французские инженеры объединили в одном транспортном средстве автомобиль и дом. По их замыслу, к 2030 году наступит эра автономных электрокаров, способных взаимодействовать с «умными домами», городской и дорожной инфраструктурой и другими автомобилями.С тех пор Renault работает над развитием этой концепции. Весной 2018 года Renault представил в Женеве концепт EZ-GO – электрический беспилотный шаттл общего пользования, который является одновременно автомобилем и сервисом. Полгода спустя компания показала в Париже люксовый беспилотный автомобиль, предназначенный для VIP трансферов в отель, на курорт или на авиарейс премиум-класса.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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