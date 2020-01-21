21 января 2020, 16:07
Концептуальный кроссовер Renault рассекретили до премьеры
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Фото: autocar.nl
В объектив фотокамеры попал неизвестный концепт-кар Renault. По всей видимости, кроссовер продемонстрируют публике в марте на автосалоне в Женеве. Судя по острым граням кузова и огромным колесным дискам, этот шоу-кар далек от серийного воплощения.
Фото: autocar.nl
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Концепт, по всей видимости, получил определенную долю электрификации и беспилотных технологий. Не исключено, что в движение его приводит полностью электрическая силовая установка. Внешне новинка немного напоминает концепт-кар Symbioz, представленный на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. Тогда французские инженеры объединили в одном транспортном средстве автомобиль и дом. По их замыслу, к 2030 году наступит эра автономных электрокаров, способных взаимодействовать с «умными домами», городской и дорожной инфраструктурой и другими автомобилями.
С тех пор Renault работает над развитием этой концепции. Весной 2018 года Renault представил в Женеве концепт EZ-GO – электрический беспилотный шаттл общего пользования, который является одновременно автомобилем и сервисом. Полгода спустя компания показала в Париже люксовый беспилотный автомобиль, предназначенный для VIP трансферов в отель, на курорт или на авиарейс премиум-класса.
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