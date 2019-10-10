10 октября 2019, 09:43
Концерн BMW отзывает почти все автомобили, выпущенные с 2018 года
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Концерн BMW объявил о масштабной отзывной кампании. В сервис пригласят четырнадцать моделей BMW, две модели Rolls-Royce и японскую Toyota Supra. Всего свыше 250 тысяч автомобилей. Причиной стал чересчур широкий диапазон регулировки изображения с камеры заднего вида.
Отзыву подлежат практически все автомобили BMW, выпущенные в 2018 - 2019 годах. Пока неизвестно, затронет ли нынешняя сервисная акция российских автовладельцев. Проблемы с камерой заднего вида выявлены у следующих моделей BMW (модификация - модельный год):
• 330i 2019-2020
• 530e 2018-2020
• 530i 2018-2020
• 540d 2018
• 540i 2018-2020
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• 740LE 2019-2020
• 740Li 2019-2020
• 745LE 2019-2020
• 750Li 2019-2020
• 840i 2019-2020
• M340i 2019-2020
• M5 2018-2020
• M550i 2018-2020
• M850i 2019-2020
• X3 2018-2020
• Х4 2019-2020
• X5 2019-2020
• X6 2019-2020
• X7 2019-2020
• Z4 2019-2020
Кроме того, под действие отзыва попадают автомобили Rolls-Royce Cullinan (2019) и Rolls-Royce Phantom (2018 – 2019), а также новая Toyota Supra. В концерне BMW уже подсчитали, что отзывная кампания затронет на североамериканском рынке 257 481 автомобиль.
Причиной стало программное обеспечение камеры заднего вида. Водитель случайно может отрегулировать изображение таким образом, что оно пропадет с экрана медиасистемы. Причем заданные настройки сохраняются даже при выключении зажигания. На всех указанных автомобилях необходимо обновить ПО камеры и уменьшить диапазон регулировки яркости и контрастности.
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Комментарии пользователей
sulayshannesterovskiy10.10.2019 10:20
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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