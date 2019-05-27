27 мая 2019, 00:01
Концерн Fiat Chrysler (FCA) и Renault ведут переговоры о слиянии
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Сразу два заслуживающих доверия источника сообщили агентству Reuters о переговорах, которые ведут представители итало-американского альянса Fiat Chrysler (FCA) и французской компании Renault.
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Альянс FCA имеет сильные позиции на североамериканском рынке, особенно в сегменте больших внедорожников, но несет убытки от продаж в Европе. У Renault, напротив, дела в Европе идут отлично. Компания активно развивает электрические технологии и выпускает экономичные ДВС. Ее автомобили хорошо продаются и на развивающихся рынках, но в Америке французская марка практически неизвестна.
Высказывается также мнение, что со временем компания Fiat может войти в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и составить серьезную конкуренцию японскому Nissan, с которым у Renault после ареста Карлоса Гона складываются сложные отношения. Официальные представители FCA и Renault сам факт переговоров предпочитают пока не комментировать.
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