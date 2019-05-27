27 мая 2019, 00:01

Концерн Fiat Chrysler (FCA) и Renault ведут переговоры о слиянии

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Сразу два заслуживающих доверия источника сообщили агентству Reuters о переговорах, которые ведут представители итало-американского альянса Fiat Chrysler (FCA) и французской компании Renault.
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Готовящееся сотрудничество двух автопроизводителей обещает быть не просто партнерством, а «чем-то большим». Возможно речь идет об обмене долями. По мнению экспертов, расширение взаимодействия пойдет на пользу обеим компаниям. Сообщается, что переговоры между ними находятся на «продвинутой стадии», хотя их исход пока спрогнозировать невозможно.

Альянс FCA имеет сильные позиции на североамериканском рынке, особенно в сегменте больших внедорожников, но несет убытки от продаж в Европе. У Renault, напротив, дела в Европе идут отлично. Компания активно развивает электрические технологии и выпускает экономичные ДВС. Ее автомобили хорошо продаются и на развивающихся рынках, но в Америке французская марка практически неизвестна.

Высказывается также мнение, что со временем компания Fiat может войти в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и составить серьезную конкуренцию японскому Nissan, с которым у Renault после ареста Карлоса Гона складываются сложные отношения. Официальные представители FCA и Renault сам факт переговоров предпочитают пока не комментировать.

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Концерн Fiat Chrysler (FCA) и Renault ведут переговоры о слиянии
{{material_126228}}Готовящееся сотрудничество двух автопроизводителей обещает быть не просто партнерством, а «чем-то большим». Возможно речь идет об обмене долями. По мнению экспертов, расширение взаимодействия пойдет на пользу обеим компаниям. Сообщается, что переговоры между ними находятся на «продвинутой стадии», хотя их исход пока спрогнозировать невозможно.Альянс FCA имеет сильные позиции на североамериканском рынке, особенно в сегменте больших внедорожников, но несет убытки от продаж в Европе. У Renault, напротив, дела в Европе идут отлично. Компания активно развивает электрические технологии и выпускает экономичные ДВС. Ее автомобили хорошо продаются и на развивающихся рынках, но в Америке французская марка практически неизвестна.Высказывается также мнение, что со временем компания Fiat может войти в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и составить серьезную конкуренцию японскому Nissan, с которым у Renault после ареста Карлоса Гона складываются сложные отношения. Официальные представители FCA и Renault сам факт переговоров предпочитают пока не комментировать.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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