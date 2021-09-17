Концерн Hyundai научит автомобили знать своих владельцев в лицо
Фото: Genesis
Система Face Connect позволит владельцам оставить свои смарт-ключи в машине, заблокировать ее с помощью системы распознавания лиц и не беспокоиться о том, чтобы носить ключи с собой. Также система Face Connect работает вместе с системой распознавания отпечатков пальцев, которая обеспечивает доступ к запуску двигателя и рулевому управлению.
Первой моделью, которая получит систему Face Connect, станет новейший электрический кроссовер Genesis GV60, представленный месяц назад. Затем систему постепенно начнут внедрять на других моделях концерна Hyundai Motor.
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