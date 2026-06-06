Chevrolet запускает онлайн-конфигуратор для Grand Sport - почему нет цен и что ждать дальше

6 июня 2026, 19:33
Конфигуратор для 2027 Chevy Corvette Grand Sport открыт, но цены пока не объявлены
Конфигуратор для 2027 Chevy Corvette Grand Sport открыт, но цены пока не объявлены
Chevrolet неожиданно добавил в онлайн-конфигуратор новую версию Corvette Grand Sport 2027 года, но стоимость автомобиля пока держится в секрете. Это вызвало вопросы у поклонников марки и экспертов, ведь остальные модели остались на 2026 модельном году. Разбираемся, что известно о новинке и почему производитель не спешит раскрывать цены.
Chevrolet без лишнего шума обновил онлайн-конфигуратор, добавив туда долгожданный Corvette Grand Sport 2027 модельного года. На фоне того, что остальные версии спорткара остались в списке как модели 2026 года, этот шаг сразу привлёк внимание поклонников марки и экспертов. Однако главный вопрос: почему при выборе Grand Sport на сайте вместо цены появляется лишь призыв обратиться к дилеру?
На главной странице конфигуратора указано, что стартовая стоимость нового C8 Grand Sport составляет 86 000 долларов без учёта доставки. Но при попытке собрать свою комплектацию ценники исчезают, а на их месте появляется стандартная фраза: «Уточняйте цену у дилера». Такая ситуация явно не устраивает энтузиастов, привыкших экспериментировать с опциями и видеть итоговую стоимость прямо на сайте.
Причина задержки, как отмечают профильные ресурсы, кроется в ожидании официальных данных по расходу топлива от Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Пока эти цифры не утверждены, Chevrolet не может объявить окончательные цены на Grand Sport 2027. Между тем канадское ведомство Natural Resources Canada уже опубликовало свои расчёты: средний расход нового двигателя LS6 составляет 18,2 мили на галлон, что лишь немного выше, чем у прежнего 6,2-литрового LT2 в версии Stingray. Поскольку Канада с 2025 года использует ту же методику тестирования, что и EPA, можно ожидать схожих результатов и для американского рынка.
Сам Grand Sport 2027 модельного года получил атмосферный V8 LS6 объёмом 6,7 литра, выдающий 535 л. с. и 705 Н·м крутящего момента. Это заметный шаг вперёд по сравнению с базовым Stingray, но при этом Grand Sport занимает промежуточную позицию между Stingray и более дорогими и мощными версиями Z06, ZR1 и ZR1X. Для сравнения: Stingray стартует с 70 000 долларов, E-Ray — от 108 600, Z06 — от 120 300, а топовые ZR1 и ZR1X — от 185 000 и 209 700 долларов соответственно.
Пока официальные цены не объявлены, поклонники могут лишь собирать виртуальные версии Grand Sport, выбирая цвета, пакеты и опции. В одной из популярных конфигураций — кабриолет 3LT в цвете Admiral Blue Metallic с карбоновыми элементами, красными тормозными суппортами и полосой Heritage Center Stripe. В салоне — кожа Napa Adrenaline Red, спортивные сиденья GT2 и ремни Santorini Blue. Такой подход к кастомизации напоминает недавний проект Fiat 500R, где дизайнеры также делали ставку на индивидуальность и спортивный характер — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о свежем взгляде на культовую модель Fiat.
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