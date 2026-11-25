Оформление на жену не спасет: ВС поставил точку в вопросе о конфискации машин у нарушителей

Оформление авто на другого человека больше не гарантирует защиту от изъятия. Узнайте, как суды теперь доказывают право собственности и когда конфискация обязательна.

Оформление авто на другого человека больше не гарантирует защиту от изъятия. Узнайте, как суды теперь доказывают право собственности и когда конфискация обязательна.

Одного факта, что обвиняемый управлял автомобилем, для конфискации недостаточно. Верховный суд указал: принадлежность имущества осужденному необходимо доказывать отдельно в каждом уголовном деле.

Суду необходимо установить, кому машина принадлежит в действительности и использовалась ли она как средство или орудие преступления. Если автомобиль фактически купил обвиняемый, регистрация на другого человека сама по себе не исключает конфискацию. Регистрационные данные не имеют безусловного решающего значения: суд может проверить документы об оплате и происхождение денег, а договоренности между обвиняемым и зарегистрированным владельцем оценить вместе с обстоятельствами передачи машины. Эти разъяснения Верховного суда опубликованы на его официальном сайте.

Правило применяется, в частности, в уголовных делах о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения и в предусмотренных законом случаях вождения без права управления. Автомобиль может быть обращен в доход государства при наличии оснований, предусмотренных статьей 104.1 УК РФ. Сам факт нахождения машины под управлением обвиняемого не заменяет доказывание ее принадлежности.

Вопрос о собственнике возникает и при совместной собственности супругов, если автомобиль приобретен во время брака. Суду необходимо оценить правовой режим имущества и права супруга, не привлеченного к уголовной ответственности. Отдельно суд устанавливает связь автомобиля с осужденным. Наличие у такого супруга прав на машину само по себе не исключает конфискацию, но требует судебной оценки обстоятельств конкретного дела.

Если предусмотренные законом основания установлены, конфискация обязательна как уголовно-правовая мера. В практике Верховного суда есть дело, в котором Ford Explorer, принадлежавший осужденной и использованный при совершении преступления по части 5 статьи 228.1 УК РФ, был обращен в собственность государства как орудие преступления.

Судебная практика также показывает: необходимо проверять предусмотренные законом основания конфискации, а не ограничиваться фактом управления. В другом деле рассматривался Toyota Allion, которым осужденная управляла во время преступления и который находился в ее фактической собственности. Вопрос разрешался с учетом статьи 104.1 УК РФ и разъяснений Пленума Верховного суда. Материалы дела опубликованы в банке судебных документов.

Пленум Верховного суда под руководством председателя Игоря Краснова внес изменения в постановление 2018 года о конфискации имущества. Суд отдельно подчеркнул: если законные основания установлены, конфискация обязательна.