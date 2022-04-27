Конкурент Tesla сгорел дотла при таинственных обстоятельствах
Фото: thedrive.com
Независимо от того, что послужило причиной инцидента, литий-ионные батареи Lucid было практически невозможно потушить. Прошло не менее четырех часов, прежде чем огонь угас. Пожарные умудрились зацепить пылающий автомобиль и скинуть его в мусорный контейнер, где его еще долго поливали из брандспойтов.
Судя по колесам сгоревшего автомобиля, это была самая мощная и дальнобойная версия роскошного Lucid Air под названием Dream Edition. Однако после пожара не осталось ничего, кроме платформы для скейтборда и колес. Таким образом, осталось максимум 519 экземпляров Air Dream Edition из 520 выпущенных Lucid.
Сгоревший Lucid Air вновь вызвал ожесточенные споры в соцсетях о безопасности электрокаров. Поклонники Lucid утверждали, что Air не мог вызвать пожар. Скептики говорили, что любой электромобиль может самовозгореться и сжечь все вокруг, включая дома и другие автомобили.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 1 399 000 РMazda 6 2014 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 050 000 РFord Escape 2010 в Москве
- 5 737 860 РMINI Hatch 2022 в Москве
- 7 186 100 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 8 200 000 РMINI Clubman 2022 в Москве
- 6 450 000 РBentley Flying Spur 2013 в Москве
- 800 000 РHonda Accord 2007 в Москве
- 580 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий