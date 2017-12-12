Конкурсный Lifan Myway достался жителю Самары
Осеннее Lifan Road Show, прошедшее в 8 городах России и собравшее более 10 000 посетителей, завершилось розыгрышем самого модного автомобиля марки – 7-местного кроссовера Myway. Ключи от новенького SUV вручены жителю Самары.
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Автопроизводитель представил на тест-драйв полный модельный ряд в России – X60, X50, Solano II, Murman и уже упомянутый нами Myway. По итогам 8 этапов Lifan Road Show состоялось свыше 3 000 тест-драйвов, а мероприятия посетили более 10 000 человек.
В течение всего периода проведения Road Show шел конкурс – желающие должны были заполнить специальную анкету и дождаться объявления результатов 12 декабря.
Номер анкеты победителя определялся по специальной формуле КЗ E+1, где КЗ – общее число участников розыгрыша, а E - официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 12 декабря 2017 г. В итоге счастливым обладателем нового Myway стал Архипов Роман.
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