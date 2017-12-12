12 декабря 2017, 14:04

Конкурсный Lifan Myway достался жителю Самары

Осеннее Lifan Road Show, прошедшее в 8 городах России и собравшее более 10 000 посетителей, завершилось розыгрышем самого модного автомобиля марки – 7-местного кроссовера Myway. Ключи от новенького SUV вручены жителю Самары.
^

Ранее мы писали
Lifan продолжает практику промо-акций, направленных на то, чтобы привлечь как можно большее число потенциальных ...
Читать далее
Как мы неоднократно информировали, дорожное шоу Lifan проходило с октября по декабрь 2017-го года и порадовало собой поклонников марки в  Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Самаре и Краснодаре.

Автопроизводитель представил на тест-драйв полный модельный ряд в России – X60, X50, Solano II, Murman и уже упомянутый нами Myway. По итогам 8 этапов Lifan Road Show состоялось свыше 3 000 тест-драйвов, а мероприятия посетили более 10 000 человек.

В течение всего периода проведения Road Show шел конкурс – желающие должны были заполнить специальную анкету и дождаться объявления результатов 12 декабря.

Номер анкеты победителя определялся по специальной формуле КЗ E+1, где КЗ – общее число участников розыгрыша, а E -  официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 12 декабря 2017 г. В итоге счастливым обладателем нового Myway стал Архипов Роман.

Новости Лифан Майвэй

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
| Кому: Сергей Моржаков Согласен с вами полностью, прекрасный пример того, как нужно сочетать в себе класс, новшества и практичность. Никаких тебе излишеств, и это все стандартной комплектации. Чуть более дороже уже можно добавить немного других полезных вещей в салон. Скажу так: - для меня это приоритетный ...
Артем
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lifan Автомудрость Lifan АвтоПитер Lifan Дизайн и тюнинг Lifan Новинки и концепт кары Lifan Новости и акции автосалонов Lifan Автосалоны и дилеры марки Lifan Аренда и прокат авто марки Lifan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lifan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lifan
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Lifan Myway
Объявления о продаже Lifan Myway
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Конкурсный Lifan Myway достался жителю Самары
{{material_121451}} Как мы неоднократно информировали, дорожное шоу Lifan проходило с октября по декабрь 2017-го года и порадовало собой поклонников марки в  Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Самаре и Краснодаре. Автопроизводитель представил на тест-драйв полный модельный ряд в России – X60, X50, Solano II, Murman и уже упомянутый нами Myway. По итогам 8 этапов Lifan Road Show состоялось свыше 3 000 тест-драйвов, а мероприятия посетили более 10 000 человек.В течение всего периода проведения Road Show шел конкурс – желающие должны были заполнить специальную анкету и дождаться объявления результатов 12 декабря. Номер анкеты победителя определялся по специальной формуле КЗ E+1, где КЗ – общее число участников розыгрыша, а E -  официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 12 декабря 2017 г. В итоге счастливым обладателем нового Myway стал Архипов Роман.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Челябинск Краснодарский край Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG