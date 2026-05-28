Конституционный суд принял важное решение по ОСАГО: в чем суть

Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО: что изменится для автовладельцев

Конституционный суд РФ признал ряд положений закона об ОСАГО неконституционными, что напрямую затрагивает порядок компенсаций при невозможности ремонта автомобиля. Новые правила могут изменить подход к страховым выплатам и повлиять на рынок автострахования.

Рынок автострахования в России пополнился важными переменами: Конституционный суд РФ признал положения законов ОСАГО, противоречащими Конституции. Речь идет о решении случаев, когда страховая компания не смогла организовать ремонт автомобиля в пределах установленного лимита.

Ранее автовладельцы могли взыскивать со страховщика сумму, превышающую максимальную страховую компенсацию в 400 тысяч рублей, если ремонт не был проведен. Теперь же суд ограничил такие выплаты, что меняет баланс интересов между клиентами и страховыми компаниями.

В опубликованном постановлении указывается: нормы, позволяющие взыскивать сверх лимита, нарушали конституционные принципы. На примере этого дела видно, что страховщики несли дополнительные расходы, если не могли отремонтировать автомобиль, а владелец получал сумму, превышающую установленный лимит.

Для внесения изменений в законодательство применяется временный порядок: если рыночная стоимость ремонта превышает лимит, но расчет по методике Центробанка укладывается в 400 тысяч рублей, автовладелец может выбрать денежную выплату. Страховая компания обязана выплатить сумму в пределах лимита, даже если реальный ремонт стоит дороже.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба страховой компании, с которой клиент взыскал деньги за несостоявшийся ремонт, превысивший лимит. Это решение может стать прецедентом для аналогичных споров между страховщиками и автовладельцами.

По итогам прошлого года выплаты по ОСАГО выросли на 9,4%, достигнув 221 млрд рублей, при этом средняя выплата составила 106 тыс. рублей. Количество выплат сократилось почти на 6%, что связано с уменьшением числа ДТП. Новое решение суда может привести к корректировке практики выплат и изменению коэффициентов страховых компаний.

Для российских автовладельцев важно: теперь получить сумму сверх лимита по ОСАГО не получится, даже если страховщик не сумеет организовать ремонт. Это требует тщательного выбора страховой компании и понимания условий договора. Решение Конституционного суда направлено на баланс интересов сторон и предотвращение злоупотреблений в сфере автострахования.