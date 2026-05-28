Конституционный суд принял важное решение по ОСАГО: в чем суть

28 мая 2026, 06:52
Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО: что изменится для автовладельцев
Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО: что изменится для автовладельцев
Конституционный суд РФ признал ряд положений закона об ОСАГО неконституционными, что напрямую затрагивает порядок компенсаций при невозможности ремонта автомобиля. Новые правила могут изменить подход к страховым выплатам и повлиять на рынок автострахования.
Рынок автострахования в России пополнился важными переменами: Конституционный суд РФ признал положения законов ОСАГО, противоречащими Конституции. Речь идет о решении случаев, когда страховая компания не смогла организовать ремонт автомобиля в пределах установленного лимита.
Ранее автовладельцы могли взыскивать со страховщика сумму, превышающую максимальную страховую компенсацию в 400 тысяч рублей, если ремонт не был проведен. Теперь же суд ограничил такие выплаты, что меняет баланс интересов между клиентами и страховыми компаниями.
В опубликованном постановлении указывается: нормы, позволяющие взыскивать сверх лимита, нарушали конституционные принципы. На примере этого дела видно, что страховщики несли дополнительные расходы, если не могли отремонтировать автомобиль, а владелец получал сумму, превышающую установленный лимит.
Для внесения изменений в законодательство применяется временный порядок: если рыночная стоимость ремонта превышает лимит, но расчет по методике Центробанка укладывается в 400 тысяч рублей, автовладелец может выбрать денежную выплату. Страховая компания обязана выплатить сумму в пределах лимита, даже если реальный ремонт стоит дороже.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба страховой компании, с которой клиент взыскал деньги за несостоявшийся ремонт, превысивший лимит. Это решение может стать прецедентом для аналогичных споров между страховщиками и автовладельцами.
По итогам прошлого года выплаты по ОСАГО выросли на 9,4%, достигнув 221 млрд рублей, при этом средняя выплата составила 106 тыс. рублей. Количество выплат сократилось почти на 6%, что связано с уменьшением числа ДТП. Новое решение суда может привести к корректировке практики выплат и изменению коэффициентов страховых компаний.
Для российских автовладельцев важно: теперь получить сумму сверх лимита по ОСАГО не получится, даже если страховщик не сумеет организовать ремонт. Это требует тщательного выбора страховой компании и понимания условий договора. Решение Конституционного суда направлено на баланс интересов сторон и предотвращение злоупотреблений в сфере автострахования.
Похожие материалы
-
30.05.2026, 06:59
Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы
Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.Читать далее
-
30.05.2026, 06:22
Почему дилеры обещают авто в наличии, а на месте предлагают другие условия
Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда по телефону им подтверждают наличие нужного автомобиля, а в автосалоне выясняется, что его нет. Разбираемся, почему дилеры используют такие схемы, как не потерять время и деньги, и какие документы стоит запросить заранее.Читать далее
-
29.05.2026, 19:04
Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен
История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.Читать далее
-
29.05.2026, 18:58
Два штрафа за одно нарушение ПДД в день: когда это возможно и как защитить свои права
С развитием систем автоматической фиксации нарушений ПДД водители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда за один и тот же проступок в течение дня приходит сразу несколько штрафов. Разбираемся, в каких случаях это законно, а когда можно добиться отмены постановления.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
29.05.2026, 18:16
Цены на новые двигатели для Lada и китайских авто: сколько стоит замена в 2026 году
В 2026 году вопрос замены двигателя стал особенно актуальным для владельцев Lada и китайских автомобилей. Разбираемся, сколько стоит новый мотор для самых продаваемых моделей, и почему выбор между ремонтом и покупкой нового агрегата становится все сложнее.Читать далее
-
29.05.2026, 17:14
Москвич M90: новый кроссовер с турбомотором 2.0 л, АКПП ZF и 4WD за 4,2 млн рублей
В России стартовали продажи Москвич M90 - крупного кроссовера с полным приводом и богатым оснащением. Модель вызывает оживленные обсуждения из-за высокой стоимости и отсутствия российских компонентов, что отражает тренды рынка.Читать далее
-
29.05.2026, 15:48
В России изменят требования к автоинструкторам: обучение станет дороже
С 1 сентября вводятся новые требования для инструкторов. Эксперты сомневаются в их эффективности. Ожидается повышение стоимости обучения. Вопросы законности остаются открытыми.Читать далее
-
29.05.2026, 15:31
BYD выпустила первый в Китае 4-нм чип для беспилотных авто: что изменится на рынке
Китайская BYD удивила автолюбителей: компания представила собственный 4-нм чип для интеллектуального вождения. Это первый такой продукт в Китае, и он уже поступил в массовое производство. Почему эта новинка важна для будущего беспилотных авто и какие перемены она сулит рынку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 14:39
МЧС развеяло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС с 1 июня 2026 года
Водителей напугали новыми правилами на АЗС, но запрета на мобильные телефоны не появится. МЧС официально опровергло слухи, а юристы объяснили, почему разговоры по телефону не приведут к штрафу или отказу в обслуживании. Что реально изменится с 1 июня и как не попасть в неловкую ситуацию - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
30.05.2026, 06:59
Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы
Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.Читать далее
-
30.05.2026, 06:22
Почему дилеры обещают авто в наличии, а на месте предлагают другие условия
Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда по телефону им подтверждают наличие нужного автомобиля, а в автосалоне выясняется, что его нет. Разбираемся, почему дилеры используют такие схемы, как не потерять время и деньги, и какие документы стоит запросить заранее.Читать далее
-
29.05.2026, 19:04
Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен
История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.Читать далее
-
29.05.2026, 18:58
Два штрафа за одно нарушение ПДД в день: когда это возможно и как защитить свои права
С развитием систем автоматической фиксации нарушений ПДД водители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда за один и тот же проступок в течение дня приходит сразу несколько штрафов. Разбираемся, в каких случаях это законно, а когда можно добиться отмены постановления.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
29.05.2026, 18:16
Цены на новые двигатели для Lada и китайских авто: сколько стоит замена в 2026 году
В 2026 году вопрос замены двигателя стал особенно актуальным для владельцев Lada и китайских автомобилей. Разбираемся, сколько стоит новый мотор для самых продаваемых моделей, и почему выбор между ремонтом и покупкой нового агрегата становится все сложнее.Читать далее
-
29.05.2026, 17:14
Москвич M90: новый кроссовер с турбомотором 2.0 л, АКПП ZF и 4WD за 4,2 млн рублей
В России стартовали продажи Москвич M90 - крупного кроссовера с полным приводом и богатым оснащением. Модель вызывает оживленные обсуждения из-за высокой стоимости и отсутствия российских компонентов, что отражает тренды рынка.Читать далее
-
29.05.2026, 15:48
В России изменят требования к автоинструкторам: обучение станет дороже
С 1 сентября вводятся новые требования для инструкторов. Эксперты сомневаются в их эффективности. Ожидается повышение стоимости обучения. Вопросы законности остаются открытыми.Читать далее
-
29.05.2026, 15:31
BYD выпустила первый в Китае 4-нм чип для беспилотных авто: что изменится на рынке
Китайская BYD удивила автолюбителей: компания представила собственный 4-нм чип для интеллектуального вождения. Это первый такой продукт в Китае, и он уже поступил в массовое производство. Почему эта новинка важна для будущего беспилотных авто и какие перемены она сулит рынку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 14:39
МЧС развеяло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС с 1 июня 2026 года
Водителей напугали новыми правилами на АЗС, но запрета на мобильные телефоны не появится. МЧС официально опровергло слухи, а юристы объяснили, почему разговоры по телефону не приведут к штрафу или отказу в обслуживании. Что реально изменится с 1 июня и как не попасть в неловкую ситуацию - разбираемся подробно.Читать далее