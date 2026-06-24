Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:23

Конституционный суд РФ обязал изменить сроки повышения утильсбора на сельхозтехнику

Конституционный суд РФ обязал изменить сроки повышения утильсбора на сельхозтехнику

Конституционный суд создал прецедент: как спор дилера с государством изменил правила игры с утильсбором

Конституционный суд РФ обязал изменить сроки повышения утильсбора на сельхозтехнику

Конституционный суд РФ неожиданно вмешался в порядок взимания утильсбора за сельхозтехнику, ввозимую через ЕАЭС. Теперь сроки вступления новых ставок изменятся, что может повлиять на расходы дилеров и фермеров. Почему это решение важно именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спор возник из-за конкретной сделки на миллионы евро.

Конституционный суд РФ неожиданно вмешался в порядок взимания утильсбора за сельхозтехнику, ввозимую через ЕАЭС. Теперь сроки вступления новых ставок изменятся, что может повлиять на расходы дилеров и фермеров. Почему это решение важно именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спор возник из-за конкретной сделки на миллионы евро.

Решение Конституционного суда РФ о корректировке сроков введения новых ставок утилизационного сбора для сельскохозяйственной техники напрямую затрагивает интересы российских дилеров и аграриев. Теперь любые изменения в размере утильсбора, особенно если речь идет о его увеличении, не смогут вступать в силу мгновенно - потребуется выдерживать определенный срок для адаптации участников рынка. Это особенно актуально на фоне нестабильной экономической ситуации и санкционного давления, когда каждая копейка на счету.

Как сообщает «Российская Газета», поводом для рассмотрения дела стал спор между компанией «Терра Групп» и государством. Дилер заключил контракт на поставку 34 тракторов из Казахстана еще за полгода до повышения утильсбора, но расчет по новым ставкам был предъявлен уже после вступления изменений в силу. Представители компании уверены: если бы действовали нормы Налогового кодекса, которые предусматривают месячный переходный период, удалось бы сэкономить порядка 13 миллионов рублей. Судьи согласились, что резкое повышение сбора без достаточного срока для подготовки несправедливо по отношению к бизнесу.

Власти, в свою очередь, объяснили, что увеличение утильсбора было вынужденной мерой из-за санкций и ухудшения качества импортной техники. Одновременно с этим государство ввело поддержку отечественных производителей, чтобы стимулировать покупку российской техники. Однако, как подчеркнул суд, даже в таких условиях нельзя игнорировать интересы плательщиков - им нужен разумный срок для перестройки своих финансовых планов.

Конституционный суд РФ указал, что до появления специального регулирования должны применяться сроки, установленные статьей 5 Налогового кодекса РФ: не менее месяца с момента официального опубликования нормативного акта. Постановление правительства от 6 июня 2023 года сохраняет силу, но его применение должно быть отложено на месяц. Судебные решения по делу «Терра Групп» подлежат пересмотру, а законодателям предстоит доработать правила, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Для справки: утильсбор - это обязательный платеж, который взимается при ввозе самоходных машин и прицепов, и его размер зависит от базовой ставки и коэффициента, действующих на момент подачи расчета. В последние годы правила его начисления и возврата не раз становились предметом судебных разбирательств. Новое решение суда может стать прецедентом для других участников рынка, а также сигналом для законодателей о необходимости более прозрачных и предсказуемых правил игры. Важно помнить, что любые изменения в подобных платежах должны учитывать интересы всех сторон и не создавать дополнительных рисков для бизнеса.

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