Суд велел пересчитать выплаты по ОСАГО - теперь ремонт не всегда за счет страховщика

Конституционный суд требует изменить правила выплат по ОСАГО после ДТП

Конституционный суд РФ обязал пересмотреть закон об ОСАГО: теперь страховые компании не всегда будут платить за весь ремонт после аварии. Решение касается всех водителей, ведь сумма выплат ограничена. Что изменится для автовладельцев и почему это важно - разбираемся подробно.

Новость о решении Конституционного суда РФ по ОСАГО затрагивает каждого российского автомобилиста. Теперь страховые компании не обязаны покрывать полную стоимость ремонта машины после аварии, если цена работ превышает установленный лимит. Это решение может изменить подход к выплатам и повлиять на кошельки тысяч водителей.

Как сообщает Российская Газета, суд потребовал от законодателей внести изменения в действующий закон об ОСАГО. Причина - существующая редакция позволяет взыскивать со страховщика всю сумму ремонта, даже если она превышает страховой лимит, если компания не смогла организовать восстановление авто в пределах этой суммы. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, и если ремонт стоит дороже, разницу приходится доплачивать владельцу машины.

Поводом для разбирательства стала жалоба компании «Т-страхование», которой пришлось выплатить пострадавшей сумму почти вдвое выше оценки ущерба. Женщина из Ярославля настаивала на ремонте в натуральной форме, как это предусмотрено законом, но сервис и страховщик не смогли договориться о цене. В итоге суды применили статью 15 ГК РФ, взыскав убытки в полном объеме, не учитывая ограничение по ОСАГО. Представитель страховщика отметил, что такая практика нарушает принцип равенства: если ремонт дороже лимита, владелец авто доплачивает, а если дешевле - страховщик вынужден платить больше, чем должен.

В ходе слушаний представители Госдумы и Российского союза автостраховщиков согласились с необходимостью корректировки закона. По их словам, суть ОСАГО - это справедливое распределение ответственности между всеми участниками процесса. Судьи Конституционного суда подчеркнули: если рыночная стоимость ремонта превышает лимит, а потерпевший не согласен доплатить, страховщик не обязан покрывать разницу. В таких случаях его ответственность ограничивается страховой суммой, и гражданско-правовая ответственность может не наступить из-за отсутствия нарушения.

Пока закон не изменен, если стоимость ремонта по расчету Банка России не превышает лимит, потерпевший вправе требовать денежную выплату в пределах 400 тысяч рублей. Если же рыночная цена выше, разницу придется искать самостоятельно. Это решение особенно актуально на фоне роста цен на запчасти и услуги СТОА.

В заключение стоит напомнить: лимит по ОСАГО не менялся уже несколько лет, а стоимость ремонта автомобилей стабильно растет. По данным страхового рынка, большинство выплат по ОСАГО не превышают установленный максимум, но в случае серьезных аварий разница может быть существенной. Решение Конституционного суда подчеркивает важность внимательного отношения к условиям страхования и необходимости следить за изменениями в законодательстве, чтобы избежать неприятных сюрпризов после ДТП.