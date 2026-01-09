Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

9 января 2026, 14:28

Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов

Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов

Инновации Continental меняют представление о безопасности и комфорте на трассе

Шины будущего: адаптация к дороге и автоматическая защита от проколов

Новые технологии делают автомобили более устойчивыми. Система сама реагирует на изменения покрытия. Водитель всегда в курсе состояния шин. Открываются новые возможности для безопасной езды.

Новые технологии делают автомобили более устойчивыми. Система сама реагирует на изменения покрытия. Водитель всегда в курсе состояния шин. Открываются новые возможности для безопасной езды.

Еще несколько лет назад смена резины по сезону казалась неизбежной частью жизни каждого автомобилиста. Однако в 2026 году ситуация меняется: ведущие производители предлагают решения, которые способны полностью изменить подход к эксплуатации колес. Немецкая компания Continental представила концепцию, где шины не только контролируют собственное состояние, но и самостоятельно подстраиваются под любые дорожные условия. Как сообщает Pravda.Ru, речь идет о двух инновационных системах, которые работают в тандеме.

Первая технология, получившая название ContiSense, основана на использовании электропроводящей резины и встроенных датчиков. Они непрерывно анализируют глубину протектора и температуру, мгновенно передавая информацию о любых отклонениях. Водитель узнает о потенциальной опасности еще до того, как она скажется на управляемости. Сигналы поступают не только на приборную панель, но и на мобильное устройство, что позволяет быстро реагировать на проколы, перегрев или износ.

Вторая часть концепции - система ContiAdapt. Внутри каждого колеса размещен миниатюрный компрессор и регулируемый обод, которые позволяют изменять давление и площадь контакта с дорогой. Система автоматически выбирает один из четырех режимов в зависимости от покрытия: для сухого асфальта, мокрой поверхности, неровностей или скользких участков. При необходимости давление снижается, увеличивая пятно контакта и улучшая сцепление на снегу или льду. В обычных условиях, наоборот, давление повышается, что снижает расход топлива и износ.

Особое внимание уделено экстремальным ситуациям. Например, при необходимости выехать из снежного заноса или грязи система способна кратковременно снизить давление ниже одного бара. Это позволяет преодолеть сложные участки без посторонней помощи, что особенно актуально для российских зим и весенней распутицы.

В отличие от традиционных зимних и летних шин, которые требуют регулярной замены и всегда связаны с компромиссами, новая концепция Continental предлагает динамическую адаптацию. Одна и та же шина способна подстроиться под любые погодные и дорожные условия в реальном времени, что делает эксплуатацию автомобиля проще и безопаснее.

Пока что эти технологии существуют в виде прототипов, но разработчики уверены: в ближайшие годы подобные системы станут стандартом для современных автомобилей. Вопросы безопасности при езде с низким давлением решаются за счет автоматического контроля и ограниченного времени работы в таком режиме. Таким образом, будущее, в котором проколы и скольжение перестанут быть проблемой, становится все ближе.

