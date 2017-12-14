14 декабря 2017, 09:02

Контрабандистам обмануть Ford Transit не удастся

Федеральная таможенная служба РФ приобрела спецверсии Ford Transit. 30 мобильных комплексов обеспечат перемещение мобильных групп ФТС, осуществляющих контроль за соблюдением действующих запретов и ограничений на ввоз отдельных категорий товаров вблизи белорусско-российской и российско-казахской границы.
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Контрабандистам обмануть Ford Transit не удастся Ford

Основой послужили фургоны со стандартной колесной базой и средней крышей общей массой 3500 кг, оснащенные 2,2-литровым 125-сильным турбодизелем Duratorq, 6МКПП и полноприводной трансмиссией.

В оснащение спецавтомобиля входят автоматизированные рабочие места с офисными креслами, столом и компьютером, принтер-сканер, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Для досмотра автомобилей предусмотрены носимая видеокамера и портативная система для досмотра труднодоступных мест. На борту организовано подключение к Интернету по Wi-Fi, а бесперебойное питание многочисленной техники обеспечивается с помощью бензинового электрогенератора.

Наша справка. В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит уже из более чем 50 модификаций, разработанных аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) Ford Sollers.

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Контрабандистам обмануть Ford Transit не удастся
Основой послужили фургоны со стандартной колесной базой и средней крышей общей массой 3500 кг, оснащенные 2,2-литровым 125-сильным турбодизелем Duratorq, 6МКПП и полноприводной трансмиссией. В оснащение спецавтомобиля входят автоматизированные рабочие места с офисными креслами, столом и компьютером, принтер-сканер, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Для досмотра автомобилей предусмотрены носимая видеокамера и портативная система для досмотра труднодоступных мест. На борту организовано подключение к Интернету по Wi-Fi, а бесперебойное питание многочисленной техники обеспечивается с помощью бензинового электрогенератора. Наша справка. В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит уже из более чем 50 модификаций, разработанных аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) Ford Sollers.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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