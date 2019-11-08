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8 ноября 2019, 09:32

Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?

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Фото Фанаты Приключений
Перед наступлением зимы растет спрос на курсы контраварийного вождения. Некоторые водители хотят встретить суровое время года в полной готовности, иные — воспринимают это как интересное занятие. Зачем и кому показана специальная подготовка, а главное, можно ли получить навыки экстремального вождения в обычной автошколе?

Безусловно, все водители, в том числе и окончившие привычную автошколу, обязаны уметь противодействовать авариям, не попадать в них. Это прописано в Квалификационных требованиях, определенных приказом Минтранса № 278 от 28 сентября 2015 года. Согласно тексту документа, водитель должен уметь прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению.

Что такое контраварийное вождение?

Изначально такая комплексная программа была создана для сотрудников спецслужб. Она позволяла повышать их квалификацию и улучшать навыки управления автомобилем, дабы уберечь высокопоставленные лица от неприятностей на дороге. Но с интенсивным ростом автомобилизации в городах подобные курсы начали пользоваться спросом и у обычных водителей. Сознательные граждане начали беспокоиться не только о своей безопасности, но и окружающих, ведь зачастую водитель из-за недостаточного опыта создает критические ситуации на дороге для других автомобилистов и пешеходов.

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

 

Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение
Контраварийное вождение Необходимость или развлечение

Желание сделать самый опасный вид транспорта хоть чуточку «дружелюбным» для себя и других быстро спровоцировал конкуренцию на рынке услуг безаварийного вождения: начали появляться специализированные школы и инструкторы по подготовке «продвинутых» ездоков.

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Сегодня разделяют защитное, контраварийное и экстремальное вождение. Первое призвано научить водителей не попадать в ДТП в принципе. На занятиях инструкторы обучают правильно выбирать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, а главное, наблюдать за происходящим и прогнозировать сценарий поездки. Такие уроки преподают в городской среде и на общих трассах. В конечном итоге обучающийся должен впитать в себя ответственный стиль управления автомобилем.

Контраварийное вождение позволяет научиться избегать сложных ситуаций с помощью техники управления машиной. Например, правильно входить в повороты, выбирать нужный угол поворота рулевого колеса, четко осознавать, когда нужно нажимать тормоз, а когда — газ. Наконец, экстремальное вождение дает ответ на вопрос: что же делать, если критическая ситуация уже наступила? Сценарии сложных дорожных перипетий моделируют на специальных автодромах. Водитель не просто учиться справляться с ними, но и решает главную проблему: страх перед неизвестностью.

Илья Савин, автоэксперт, основатель школы повышения водительского мастерства Test and Drive « Хотите управлять автомобилем с удовольствием и прожить долго — идите учиться. Но важно выбрать профессионалов, которые понимают разницу между экстремальным и защитным вождением, используют их взаимную синергию. Ведь в большинстве случаев тот же занос — это следствие, а причина кроется в защитном вождении: где-то недосмотрел, выбрал неадекватную скорость или дистанцию. Противопоказаний к курсам практически нет, лишь беременность и какие-то заболевания накладывают ограничения на занятия на автодромах »
Илья Савин, автоэксперт, основатель школы повышения водительского мастерства Test and Drive
По словам специалиста, курсы по безопасному и контраварийному движению пользуются спросов в основном у женщин. Причина — адекватная самооценка и осознание того, что положительным образом повлиять на статистику ДТП можно, лишь улучшив свои навыки. Мужчины в этом плане более самоуверенны. Но, как показывает практика, и им есть над чем работать.

Где обучаться контраварийному вождению?

 «Отец» контраварийной подготовки, выдающийся автоспортсмен и ученый, профессор Эрнест Цыганков, основное внимание уделяет развитию спортивной составляющей, например, уникальной методикой контраварийной подготовки, которая позволяет освоить основные приемы стабилизации автомобиля при потере устойчивости и управляемости. Он же писал, что необходимый автоматизм действий водителя вырабатывается только после порядка 200 повторений упражнения, а для более сложных действий, например, управляемому заносу, порой и 2000 повторений может быть мало.

Безусловно, ни одна обычная автошкола не обладает необходимыми для такой подготовки ресурсами, но основные приемы можно получить в рамках общего курса. Статья 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» дает определение обеспечению БДД как деятельности, направленной на предотвращение причин возникновения ДТП. Вот и нужно делать акцент, как это требует документ: на обучении водителей умению прогнозировать возникновение опасных ситуаций в процессе управления ТС и совершать действия по их предотвращению.

Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО « Укоренилось мнение, что навыки контраварийного вождения приходят только со временем, однако мировой опыт убедительно доказывает обратное. Один из мировых авторитетов по вопросам дорожной безопасности, профессор Мак Кена, ещё в 2014 году огласил выводы исследований влияния различных видов подготовки водителя на их аварийность. Они доказали зависимость аварийности с умением своевременно определить признаки возможного нестандартного развития ДТП, его вероятность, степень опасности и пути парирования. Великобритания — одна из лучших по безопасности дорожного движения стран. За 10 лет, только за счет такого обучения, им удалось сократить численность погибших в результате ДТП на 53,5%, при ежегодном росте трафика на 0,4%. И нет оснований считать, что в России нельзя достигнуть схожих результатов. У нас есть изученный, адаптированный к российским реалиям и прошедший практическую проверку в наших условиях зарубежный опыт, необходимые учебные и контрольно – измерительные материалы, кадры. Нужна только политическая воля федерального руководства »
Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Желающим водить грамотно, адекватно и не бояться опасных ситуаций на дорогах нужно, прежде всего, выбрать качественную автошколу. Не стоит экономить на базовом обучении. Большая конкуренция в этой сфере вынуждает недобросовестные школы занижать стоимость курсов, что, естественно, не лучшим образом сказывается на качестве обучения.

Если полученных в автошколе навыков недостаточно и чувствуете неуверенность за рулем, можно инвестировать в собственную безопасность. Стоимость курсов контраварийного вождения зависит от выбранной программы и продолжительности обучения. Инструкторы могут преподать как отдельные уроки, например, отработать парковку, так и сделать из новичка уверенного спокойного водителя. Удовольствие не из дешевых: за полноценную подготовку придется заплатить порядка 60 тыс. рублей.

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Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
Безусловно, все водители, в том числе и окончившие привычную автошколу, обязаны уметь противодействовать авариям, не попадать в них. Это прописано в Квалификационных требованиях, определенных приказом Минтранса № 278 от 28 сентября 2015 года. Согласно тексту документа, водитель должен уметь прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению.Что такое контраварийное вождение?Изначально такая комплексная программа была создана для сотрудников спецслужб. Она позволяла повышать их квалификацию и улучшать навыки управления автомобилем, дабы уберечь высокопоставленные лица от неприятностей на дороге. Но с интенсивным ростом автомобилизации в городах подобные курсы начали пользоваться спросом и у обычных водителей. Сознательные граждане начали беспокоиться не только о своей безопасности, но и окружающих, ведь зачастую водитель из-за недостаточного опыта создает критические ситуации на дороге для других автомобилистов и пешеходов.{{gallery_929}}Желание сделать самый опасный вид транспорта хоть чуточку «дружелюбным» для себя и других быстро спровоцировал конкуренцию на рынке услуг безаварийного вождения: начали появляться специализированные школы и инструкторы по подготовке «продвинутых» ездоков. {{material_126403}}Сегодня разделяют защитное, контраварийное и экстремальное вождение. Первое призвано научить водителей не попадать в ДТП в принципе. На занятиях инструкторы обучают правильно выбирать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, а главное, наблюдать за происходящим и прогнозировать сценарий поездки. Такие уроки преподают в городской среде и на общих трассах. В конечном итоге обучающийся должен впитать в себя ответственный стиль управления автомобилем.Контраварийное вождение позволяет научиться избегать сложных ситуаций с помощью техники управления машиной. Например, правильно входить в повороты, выбирать нужный угол поворота рулевого колеса, четко осознавать, когда нужно нажимать тормоз, а когда — газ. Наконец, экстремальное вождение дает ответ на вопрос: что же делать, если критическая ситуация уже наступила? Сценарии сложных дорожных перипетий моделируют на специальных автодромах. Водитель не просто учиться справляться с ними, но и решает главную проблему: страх перед неизвестностью. {{person_274_Хотите управлять автомобилем с удовольствием и прожить долго — идите учиться. Но важно выбрать профессионалов, которые понимают разницу между экстремальным и защитным вождением, используют их взаимную синергию. Ведь в большинстве случаев тот же занос — это следствие, а причина кроется в защитном вождении: где-то недосмотрел, выбрал неадекватную скорость или дистанцию. Противопоказаний к курсам практически нет, лишь беременность и какие-то заболевания накладывают ограничения на занятия на автодромах}}По словам специалиста, курсы по безопасному и контраварийному движению пользуются спросов в основном у женщин. Причина — адекватная самооценка и осознание того, что положительным образом повлиять на статистику ДТП можно, лишь улучшив свои навыки. Мужчины в этом плане более самоуверенны. Но, как показывает практика, и им есть над чем работать.Где обучаться контраварийному вождению? «Отец» контраварийной подготовки, выдающийся автоспортсмен и ученый, профессор Эрнест Цыганков, основное внимание уделяет развитию спортивной составляющей, например, уникальной методикой контраварийной подготовки, которая позволяет освоить основные приемы стабилизации автомобиля при потере устойчивости и управляемости. Он же писал, что необходимый автоматизм действий водителя вырабатывается только после порядка 200 повторений упражнения, а для более сложных действий, например, управляемому заносу, порой и 2000 повторений может быть мало.Безусловно, ни одна обычная автошкола не обладает необходимыми для такой подготовки ресурсами, но основные приемы можно получить в рамках общего курса. Статья 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» дает определение обеспечению БДД как деятельности, направленной на предотвращение причин возникновения ДТП. Вот и нужно делать акцент, как это требует документ: на обучении водителей умению прогнозировать возникновение опасных ситуаций в процессе управления ТС и совершать действия по их предотвращению. {{person_60_Укоренилось мнение, что навыки контраварийного вождения приходят только со временем, однако мировой опыт убедительно доказывает обратное. Один из мировых авторитетов по вопросам дорожной безопасности, профессор Мак Кена, ещё в 2014 году огласил выводы исследований влияния различных видов подготовки водителя на их аварийность. Они доказали зависимость аварийности с умением своевременно определить признаки возможного нестандартного развития ДТП, его вероятность, степень опасности и пути парирования. Великобритания — одна из лучших по безопасности дорожного движения стран. За 10 лет, только за счет такого обучения, им удалось сократить численность погибших в результате ДТП на 53,5%, при ежегодном росте трафика на 0,4%. И нет оснований считать, что в России нельзя достигнуть схожих результатов. У нас есть изученный, адаптированный к российским реалиям и прошедший практическую проверку в наших условиях зарубежный опыт, необходимые учебные и контрольно – измерительные материалы, кадры. Нужна только политическая воля федерального руководства}}Желающим водить грамотно, адекватно и не бояться опасных ситуаций на дорогах нужно, прежде всего, выбрать качественную автошколу. Не стоит экономить на базовом обучении. Большая конкуренция в этой сфере вынуждает недобросовестные школы занижать стоимость курсов, что, естественно, не лучшим образом сказывается на качестве обучения.Если полученных в автошколе навыков недостаточно и чувствуете неуверенность за рулем, можно инвестировать в собственную безопасность. Стоимость курсов контраварийного вождения зависит от выбранной программы и продолжительности обучения. Инструкторы могут преподать как отдельные уроки, например, отработать парковку, так и сделать из новичка уверенного спокойного водителя. Удовольствие не из дешевых: за полноценную подготовку придется заплатить порядка 60 тыс. рублей.
2019-11-08
Автор: Арина Милая
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