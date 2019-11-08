Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
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Безусловно, все водители, в том числе и окончившие привычную автошколу, обязаны уметь противодействовать авариям, не попадать в них. Это прописано в Квалификационных требованиях, определенных приказом Минтранса № 278 от 28 сентября 2015 года. Согласно тексту документа, водитель должен уметь прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления и совершать действия по их предотвращению.
Что такое контраварийное вождение?
Изначально такая комплексная программа была создана для сотрудников спецслужб. Она позволяла повышать их квалификацию и улучшать навыки управления автомобилем, дабы уберечь высокопоставленные лица от неприятностей на дороге. Но с интенсивным ростом автомобилизации в городах подобные курсы начали пользоваться спросом и у обычных водителей. Сознательные граждане начали беспокоиться не только о своей безопасности, но и окружающих, ведь зачастую водитель из-за недостаточного опыта создает критические ситуации на дороге для других автомобилистов и пешеходов.
Желание сделать самый опасный вид транспорта хоть чуточку «дружелюбным» для себя и других быстро спровоцировал конкуренцию на рынке услуг безаварийного вождения: начали появляться специализированные школы и инструкторы по подготовке «продвинутых» ездоков.
Сегодня разделяют защитное, контраварийное и экстремальное вождение. Первое призвано научить водителей не попадать в ДТП в принципе. На занятиях инструкторы обучают правильно выбирать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, а главное, наблюдать за происходящим и прогнозировать сценарий поездки. Такие уроки преподают в городской среде и на общих трассах. В конечном итоге обучающийся должен впитать в себя ответственный стиль управления автомобилем.
Контраварийное вождение позволяет научиться избегать сложных ситуаций с помощью техники управления машиной. Например, правильно входить в повороты, выбирать нужный угол поворота рулевого колеса, четко осознавать, когда нужно нажимать тормоз, а когда — газ. Наконец, экстремальное вождение дает ответ на вопрос: что же делать, если критическая ситуация уже наступила? Сценарии сложных дорожных перипетий моделируют на специальных автодромах. Водитель не просто учиться справляться с ними, но и решает главную проблему: страх перед неизвестностью.
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Хотите управлять автомобилем с удовольствием и прожить долго — идите учиться. Но важно выбрать профессионалов, которые понимают разницу между экстремальным и защитным вождением, используют их взаимную синергию. Ведь в большинстве случаев тот же занос — это следствие, а причина кроется в защитном вождении: где-то недосмотрел, выбрал неадекватную скорость или дистанцию. Противопоказаний к курсам практически нет, лишь беременность и какие-то заболевания накладывают ограничения на занятия на автодромах
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Илья Савин, автоэксперт, основатель школы повышения водительского мастерства Test and Drive
Где обучаться контраварийному вождению?
«Отец» контраварийной подготовки, выдающийся автоспортсмен и ученый, профессор Эрнест Цыганков, основное внимание уделяет развитию спортивной составляющей, например, уникальной методикой контраварийной подготовки, которая позволяет освоить основные приемы стабилизации автомобиля при потере устойчивости и управляемости. Он же писал, что необходимый автоматизм действий водителя вырабатывается только после порядка 200 повторений упражнения, а для более сложных действий, например, управляемому заносу, порой и 2000 повторений может быть мало.
Безусловно, ни одна обычная автошкола не обладает необходимыми для такой подготовки ресурсами, но основные приемы можно получить в рамках общего курса. Статья 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» дает определение обеспечению БДД как деятельности, направленной на предотвращение причин возникновения ДТП. Вот и нужно делать акцент, как это требует документ: на обучении водителей умению прогнозировать возникновение опасных ситуаций в процессе управления ТС и совершать действия по их предотвращению.
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Укоренилось мнение, что навыки контраварийного вождения приходят только со временем, однако мировой опыт убедительно доказывает обратное. Один из мировых авторитетов по вопросам дорожной безопасности, профессор Мак Кена, ещё в 2014 году огласил выводы исследований влияния различных видов подготовки водителя на их аварийность. Они доказали зависимость аварийности с умением своевременно определить признаки возможного нестандартного развития ДТП, его вероятность, степень опасности и пути парирования. Великобритания — одна из лучших по безопасности дорожного движения стран. За 10 лет, только за счет такого обучения, им удалось сократить численность погибших в результате ДТП на 53,5%, при ежегодном росте трафика на 0,4%. И нет оснований считать, что в России нельзя достигнуть схожих результатов. У нас есть изученный, адаптированный к российским реалиям и прошедший практическую проверку в наших условиях зарубежный опыт, необходимые учебные и контрольно – измерительные материалы, кадры. Нужна только политическая воля федерального руководства
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Александр Сальников, президент Союза автошкол СПб и ЛО
Если полученных в автошколе навыков недостаточно и чувствуете неуверенность за рулем, можно инвестировать в собственную безопасность. Стоимость курсов контраварийного вождения зависит от выбранной программы и продолжительности обучения. Инструкторы могут преподать как отдельные уроки, например, отработать парковку, так и сделать из новичка уверенного спокойного водителя. Удовольствие не из дешевых: за полноценную подготовку придется заплатить порядка 60 тыс. рублей.
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