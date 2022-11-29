Кооперация с «китайцами» в российской автокомпонентной отрасли вряд ли возможна

«Автомобильная промышленность переживает сегодня один из самых трудных периодов в своей истории, но это одновременно время для возможностей, - заявил эксперт. – После массового исхода из России автопроизводителей количество поставщиков у нас осталось тем же самым. Их необходимо чем-то занять. Приглашение к совместной работе китайских компаний для автокомпонентной отрасли России – не лучший сценарий».

По словам Андрея Крайнова, работа с компаниями Haval и с «БелДжи» показала, что по разным причинам китайские коллеги не спешат локализовать свои производства комплектующих. «Прогресса в таком сотрудничестве нет. Опыт работы с ними больше негативен, чем позитивен», - категорично отметил генеральный директор Кластера автомобильной промышленности.

Андрей Крайнов, генеральный директор Кластера автомобильной промышленности

При этом Андрей Крайнов заявил, что в короткосрочной или среднесрочной перспективе китайские коллеги не представляют для российских производителей автокомпонентов никакого интереса. «Кооперация с ними в ближайшее время вряд ли возможна, - считает эксперт. - Поэтому таких клиентов, как «Москвич», Evolute и «Автотор», мы не можем назвать своими полноценными клиентами. Надеемся, что перемены произойдут хотя бы в 2025-2026 г.г., но нам до того времени надо как-то выжить, с кем-то локализоваться».

В этой связи российские автокомпонентщики начинают пристальнее смотреть на Восток. «Делаем попытки кооперации с двумя производителями Узбекистана, - сказал Андрей Крайнов. – Известно, что компания ADM готовится к локализации 2-3 моделей Kia. У UzAuto Motors в «ассортименте» 6 моделей. В этом году они хотят произвести и продать не менее 350 000 автомобилей, а в 2023-м план вообще амбициозный – порядка 1 млн автомобилей. Для нас работа с ними могла бы быть спасительной».

По словам специалиста, единственный сегодня пример, который заслуживает уважения и «по-хорошему агрессивен», это новый проект электромобиля «Атом». «У нас с ними предстоит достаточно плотная работа по локализации, надеюсь, все получится. Все остальное – это не раньше, чем через 2-3 года», - отметил Андрей Крайнов.

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