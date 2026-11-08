Как ученые РКК «Энергия» создают эргономику для «Орла» и когда он полетит

Разгонят до 40 000 км/ч? Зачем России секретный космолет «Орел» и куда он полетит

Россия приступила к автономным испытаниям нового лунного корабля «Орел» разработки РКК «Энергия», который способен преодолевать земное притяжение на скорости 40 300 км/ч. Специалисты уже ведут тестирование командного отсека и подготовку многоразового аппарата к его первому полету.

Россия приступила к автономным испытаниям нового лунного корабля «Орел» разработки РКК «Энергия», который способен преодолевать земное притяжение на скорости 40 300 км/ч. Специалисты уже ведут тестирование командного отсека и подготовку многоразового аппарата к его первому полету.

Вторая космическая скорость составляет около 11,2 км/с, или 40 300 км/ч. Это физический ориентир для преодоления земного притяжения, а не заявленная максимальная скорость корабля «Орел». Аппарат проектируют как экспедиционный корабль для миссий за пределами околоземной орбиты, пишет Мойка78.

Разработчики перешли к автономным комплексным испытаниям. Космонавт-испытатель Марк Серов сообщил ТАСС, что корабль готовят к следующему этапу, летным испытаниям. Специалисты проверяют проектные решения, а для работы собирают макеты и экспериментальные установки. Первые летные проверки планируется провести на околоземной орбите, где будут оценивать работу бортовых систем и готовность конструкции к дальнейшим миссиям.

Значительная часть работы связана с командным отсеком. Инженеры определяют расположение рабочих мест и разрабатывают интерфейсы управления. Отдельно отрабатываются алгоритмы взаимодействия космонавтов с бортовыми системами. По словам Серова, основную часть работы над эргономикой уже выполнили.

«Орел» создают в РКК «Энергия» имени С. П. Королёва во время российской лунной программы. Ранее проект фигурировал под названиями «ПТК НП» и «Федерация». Среди предполагаемых задач корабля, облет Луны и экспедиции к астероидам. Он рассчитан на полеты со второй космической скоростью.

В проектных характеристиках ранее указывались две версии корабля: околоземная со стартовой массой около 19,5 т и лунная массой около 22 т. Для штатного полета предусматривалось размещение четырех космонавтов, а при возвращении с орбитальной станции, до шести человек. На борт корабль сможет взять порядка 500 кг полезного груза. В прежних проектных данных также фигурировали автономность до 30 суток для околоземной версии и до 10 суток для лунной. Расчетный ресурс многоразового использования составлял до десяти полетов.