Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие

Ранее мы писали В Подмосковье под автомобилем Skoda рухнул мост: его хотели отремонтировать еще в 2022 году В подмосковном Подольске произошло обрушение моста через реку Пахру. В этот момент по нему проезжал автомобиль ... Читать далее

По информации Морского поисково-спасательного центра Гуанчжоу, инцидент произошел в половине шестого утра. Следовавшее на погрузку судно-контейнеровоз зацепило опору автомобильного моста и обрушило один пролет, по которому в этот момент проезжал автобус, несколько автомобилей и мотоцикл. Автобус и автомобиль упали в воду, остальные – на борт судна. Сообщается минимум о двух погибших и трех пропавших без вести. Двух человек удалось спасти. Также травмы получил один член экипажа контейнеровоза.

В настоящее время на месте крушения работают аварийно-спасательные бригады и техника. В помощь им направлены профессиональные водолазы и скоростной спасательный катер «Nanhai Rescue 321». Китайские власти изучают все обстоятельства происшествия. Владелец контейнеровоза арестован, передает телеканал CCTV.

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