Корейцы хотят расширить автопроизводство в Петербурге и попросили поддержки у города
Фото: Правительство СПБ
Коллеги обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Глава Северной столицы отметил, что Корея является одним из наиболее значимых международных партнеров Санкт-Петербурга.
Господин Пак Чонсу выразил благодарность правительству Санкт-Петербурга за поддержку корейской автокомпании. Он отметил, что Hyundai Motor заинтересована в увеличении объема выпускаемых автомобилей. В этой связи высокий корейский гость обратился к губернатору Северной столицы с просьбой оказать содействие в расширении автопроизводства.
Александр Беглов также поблагодарил генерального консула Республики Корея за помощь врачам, волонтерам и малообеспеченным семьям в период коронавирусной пандемии. В это непростое для всех время завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» нашел возможность безвозмездно передать врачам Санкт-Петербурга 28 автомобилей.
- 195 000 РFord Mondeo 1993 в Москве
- 888 000 РSuzuki Grand Vitara 2006 в Москве
- 3 760 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 5 699 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 4 550 000 РMercedes GLS-Класс 2016 в Москве
- 4 197 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
- 2 650 000 РKIA Carnival 2018 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 1 150 000 РCadillac ATS 2012 в Москве
- 1 360 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий