19 августа 2021, 00:01
Корейцы придумали самые безопасные дорожные барьеры (они вращаются)
Южнокорейская компания ETI изобрела дорожные барьеры нового типа. Их поворотные пластиковые элементы преобразуют энергию удара в энергию вращения и минимизируют повреждения при ДТП.
Дарья Климова Фото: tradekorea.com
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Высота всей конструкции составляет от 82 до 96 сантиметров. Барьеры способны безопасно останавливать мотоциклы, легковые автомобили, большегрузы и автобусы. Изюминка конструкции – преобразование энергии столкновения в энергию вращения, позволяющая безопасно погасить скорость и избежать тяжелых последствий. Подобные ограждения уже появились на дорогах Европы и Азии. Но высокая стоимость барьеров вынуждает использовать их только на наиболее опасных участках трасс.
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