11 декабря 2017, 10:36

Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации

Ведущий южнокорейский автопроизводитель презентовал 5-дверный хэтчбек Hyundai Accent (известного у нас под названием Solaris) следующего поколения. Новинка предназначена для североамериканского рынка, продажи стартуют весной 2018 года.
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  Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации Hyundai Accent Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации Hyundai Accent Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации Hyundai Accent Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации Hyundai Accent Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации Hyundai Accent Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации
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Новая генерация производится на заводе в Санкт-Петербурге с начала года. На территории предприятия сделаны ...
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Передок нового хэтчбека полностью идентичен передней части одноимённого седана, да и дизайн их салонов практически совпадает. А вот задняя часть, как и положено, выполнена в характерном для хэтчбеков стиле, разительно схожим с дизайном Hyundai i30. Багажное отделение новинки вмещает грузы общим объёмом до 616 литров.

В движение автомобиль приводит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 132 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом».

Уже в базе список оборудования включает в себя: электроприводные стеклоподъемники, рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, камеру заднего вида, мультимедийный комплекс с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и Bluetooth.

Топовая модификация оснащена системой автоматического экстренного торможения, люком с электроприводом, светодиодной головной оптикой и задними фонарями на LED-матрицах, хромированной решеткой радиатора, противотуманными фарами и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

О поставках на другие рынки, включая российский, пока что ничего не сообщается.
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Форум Hyundai Accent
Анюта, скажите вам что не нравится эта машина?Мне кажется она неплохая...
Sslawik
Отечественные машины против недорогих иномарок
Определённо голосую за недорогие иномарки! Ну не тянет наш автопром, как ни крути! Даже если новинки сравнивать с подержанными иномарками прошлых годов-все равно у Лады где-то что-то, да не так. К сожалению. Но я надеюсь, что когда-нибудь мое мнение изменится!) А так вообще цена на новую Весту=цене на ...
Алекс
Fiat Albea, Chevrolet Aveo, Renault Symbol, Hyundai Accent: Рабочая сила
за время эксплуатации авто с 2008 года претенций не было проходимая и в грязь и в снеговое покрытие, пробег 42000 км, уверенно чуствую за рулем в любую погоду
евгений
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Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации
{{material_117876}}Передок нового хэтчбека полностью идентичен передней части одноимённого седана, да и дизайн их салонов практически совпадает. А вот задняя часть, как и положено, выполнена в характерном для хэтчбеков стиле, разительно схожим с дизайном Hyundai i30. Багажное отделение новинки вмещает грузы общим объёмом до 616 литров.В движение автомобиль приводит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 132 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом».Уже в базе список оборудования включает в себя: электроприводные стеклоподъемники, рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, камеру заднего вида, мультимедийный комплекс с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и Bluetooth.Топовая модификация оснащена системой автоматического экстренного торможения, люком с электроприводом, светодиодной головной оптикой и задними фонарями на LED-матрицах, хромированной решеткой радиатора, противотуманными фарами и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.О поставках на другие рынки, включая российский, пока что ничего не сообщается.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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