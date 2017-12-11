11 декабря 2017, 10:36
Корейцы рассекретили хэтчбек Hyundai Solaris новой генерации
Ведущий южнокорейский автопроизводитель презентовал 5-дверный хэтчбек Hyundai Accent (известного у нас под названием Solaris) следующего поколения. Новинка предназначена для североамериканского рынка, продажи стартуют весной 2018 года.
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Новая генерация производится на заводе в Санкт-Петербурге с начала года. На территории предприятия сделаны ...Читать далее
В движение автомобиль приводит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 132 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом».
Уже в базе список оборудования включает в себя: электроприводные стеклоподъемники, рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, камеру заднего вида, мультимедийный комплекс с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и Bluetooth.
Топовая модификация оснащена системой автоматического экстренного торможения, люком с электроприводом, светодиодной головной оптикой и задними фонарями на LED-матрицах, хромированной решеткой радиатора, противотуманными фарами и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.
О поставках на другие рынки, включая российский, пока что ничего не сообщается.
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за время эксплуатации авто с 2008 года претенций не было проходимая и в грязь и в снеговое покрытие, пробег 42000 км, уверенно чуствую за рулем в любую погоду
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