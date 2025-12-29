Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 14:12

Какие модели Hyundai и Kia не подорожают после изменений — подробный разбор

С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.

В 2026 году российский рынок автомобилей ждет очередное изменение: утильсбор вновь увеличится, и на этот раз расчет будет вестись не только по объему двигателя, но и по его мощности. Новая система начнет действовать с декабря 2025 года, а уже с января следующего года ощутимо ударит по кошельку тех, кто выбирает машины с моторами мощнее 160 лошадиных сил. Однако, как сообщает Autonews, среди корейских автомобилей есть несколько моделей, которые не попадут под повышение утильсбора благодаря своим техническим характеристикам.

Покупатели, которые не гонятся за максимальной мощностью, смогут сэкономить на покупке новых машин. На рынке представлены пять корейских моделей, которые оснащены двигателями до 160 л.с. и, соответственно, не подпадут под новые повышенные ставки утильсбора. Это позволяет сохранить привлекательную цену и сделать покупку более выгодной.

Hyundai Tucson - один из таких вариантов. Кроссовер с 1,5-литровым мотором на 115 л.с., передним приводом и вариатором стоит около 2,6 миллиона рублей. Эта модель давно зарекомендовала себя как надежный и практичный автомобиль для города и загородных поездок. Благодаря скромной мощности, Tucson не попадает под новые ограничения и остается доступным для широкой аудитории.

Еще один представитель Hyundai - Elantra. Седан оснащается двухлитровым двигателем на 150 л.с., полным приводом и шестиступенчатым автоматом. Стоимость такой машины составляет примерно 4,4 миллиона рублей. Elantra сочетает в себе комфорт, современный дизайн и умеренную мощность, что позволяет ей оставаться в числе выгодных предложений на рынке.

В линейке Kia также есть модели, которые не затронет повышение утильсбора. Кроссовер Sportage с двухлитровым мотором на 150 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач предлагается по цене около 4,4 миллиона рублей. Эта модель пользуется популярностью у тех, кто ценит универсальность и надежность.

Для тех, кто ищет более доступный вариант, подойдет Kia Seltos. Кроссовер с 1,5-литровым двигателем на 115 л.с., передним приводом и вариатором стоит примерно 2,9 миллиона рублей. Seltos - это компактный и экономичный автомобиль, который отлично подходит для городской эксплуатации и не требует больших затрат на обслуживание.

Завершает подборку Kia Ceed. Хэтчбек с 1,6-литровым мотором на 128 л.с., передним приводом и автоматической коробкой передач обойдется покупателю в 3,38 миллиона рублей. Ceed - это сбалансированный вариант для тех, кто ищет сочетание практичности, стиля и доступной цены.

Таким образом, несмотря на ужесточение правил и рост утильсбора для мощных автомобилей, на российском рынке остаются корейские модели, которые позволяют сэкономить на покупке. Выбор в пользу машин с двигателями до 160 л.с. становится все более актуальным для тех, кто не готов переплачивать за избыточную мощность. Как отмечает Autonews, эти автомобили сохраняют привлекательную стоимость и остаются одними из самых интересных предложений в своем сегменте.

Упомянутые модели: Hyundai Elantra (от 894 900 Р), KIA Seltos (от 1 099 900 Р), KIA Sportage (от 1 434 900 Р), KIA Ceed (от 824 900 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, KIA
