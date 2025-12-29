Какие модели Hyundai и Kia не подорожают после изменений — подробный разбор

29 декабря 2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.
В 2026 году российский рынок автомобилей ждет очередное изменение: утильсбор вновь увеличится, и на этот раз расчет будет вестись не только по объему двигателя, но и по его мощности. Новая система начнет действовать с декабря 2025 года, а уже с января следующего года ощутимо ударит по кошельку тех, кто выбирает машины с моторами мощнее 160 лошадиных сил. Однако, как сообщает Autonews, среди корейских автомобилей есть несколько моделей, которые не попадут под повышение утильсбора благодаря своим техническим характеристикам.
Покупатели, которые не гонятся за максимальной мощностью, смогут сэкономить на покупке новых машин. На рынке представлены пять корейских моделей, которые оснащены двигателями до 160 л.с. и, соответственно, не подпадут под новые повышенные ставки утильсбора. Это позволяет сохранить привлекательную цену и сделать покупку более выгодной.
Hyundai Tucson - один из таких вариантов. Кроссовер с 1,5-литровым мотором на 115 л.с., передним приводом и вариатором стоит около 2,6 миллиона рублей. Эта модель давно зарекомендовала себя как надежный и практичный автомобиль для города и загородных поездок. Благодаря скромной мощности, Tucson не попадает под новые ограничения и остается доступным для широкой аудитории.
Еще один представитель Hyundai - Elantra. Седан оснащается двухлитровым двигателем на 150 л.с., полным приводом и шестиступенчатым автоматом. Стоимость такой машины составляет примерно 4,4 миллиона рублей. Elantra сочетает в себе комфорт, современный дизайн и умеренную мощность, что позволяет ей оставаться в числе выгодных предложений на рынке.
В линейке Kia также есть модели, которые не затронет повышение утильсбора. Кроссовер Sportage с двухлитровым мотором на 150 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач предлагается по цене около 4,4 миллиона рублей. Эта модель пользуется популярностью у тех, кто ценит универсальность и надежность.
Для тех, кто ищет более доступный вариант, подойдет Kia Seltos. Кроссовер с 1,5-литровым двигателем на 115 л.с., передним приводом и вариатором стоит примерно 2,9 миллиона рублей. Seltos - это компактный и экономичный автомобиль, который отлично подходит для городской эксплуатации и не требует больших затрат на обслуживание.
Завершает подборку Kia Ceed. Хэтчбек с 1,6-литровым мотором на 128 л.с., передним приводом и автоматической коробкой передач обойдется покупателю в 3,38 миллиона рублей. Ceed - это сбалансированный вариант для тех, кто ищет сочетание практичности, стиля и доступной цены.
Таким образом, несмотря на ужесточение правил и рост утильсбора для мощных автомобилей, на российском рынке остаются корейские модели, которые позволяют сэкономить на покупке. Выбор в пользу машин с двигателями до 160 л.с. становится все более актуальным для тех, кто не готов переплачивать за избыточную мощность. Как отмечает Autonews, эти автомобили сохраняют привлекательную стоимость и остаются одними из самых интересных предложений в своем сегменте.
Похожие материалы Хендай, Киа
-
29.12.2025, 07:21
Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели
Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 11:49
Hyundai Tucson 2027 получил цифровой рестайлинг перед сменой поколения
Hyundai Tucson готовится к смене поколения, но дизайнеры решили показать, каким мог бы быть обновленный облик нынешней модели. Виртуальный рестайлинг удивляет свежими деталями и намекает на будущее. Ожидается, что новый Tucson получит технологии и дизайн в стиле Santa Fe. Подробности о возможных изменениях и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 17:24
Второе поколение Kia Seltos 2027: сможет ли новый кроссовер обойти конкурентов
Kia официально вывела на мировой рынок второе поколение Seltos. Новинка обещает серьезную конкуренцию в сегменте компактных кроссоверов. В России и США модель появится в 2027 году. Какие перемены ждут поклонников марки? Почему эксперты уже обсуждают преимущества и недостатки новинки? Узнайте, как изменился Seltos и чего ждать от его соперников.Читать далее
-
24.12.2025, 13:09
Какие автомобили могут заменить Kia Sportage с пробегом в 2025 году
Многие владельцы Kia Sportage сталкиваются с серьезными проблемами после 100 тысяч км. Эксперт выделил несколько достойных альтернатив среди новых и подержанных авто. Какие модели сейчас доступны на российском рынке и на что обратить внимание при выборе - читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
29.12.2025, 16:28
Российский авторынок завершил год на подъеме: автобусы снова в минусе
Российский рынок автомобилей завершил год неожиданно. Почти все сегменты показали рост. Но автобусы вновь оказались в проигрыше. Эксперты анализируют причины и последствия.Читать далее
-
29.12.2025, 16:16
В 2026 году в России стартуют продажи нового кроссовера Soueast S06
В 2026 году на российском рынке появится загадочный кроссовер Soueast S06. Подробности о модели пока держатся в секрете. Ожидания растут, а информации почти нет. Следите за новостями, чтобы не пропустить детали.Читать далее
