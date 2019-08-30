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30 августа 2019, 16:55

Корейские автомобили наращивают долю на российском авторынке

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В России растет популярность корейского автопрома. Увеличение продаж наблюдается как на рынке новых автомобилей, так и машин с пробегом. В первом случае доля корейских марок достигает 24,5%, во втором – 12,3%.
Корейские автомобили наращивают долю на российском авторынке

Фото взято из открытых источников

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По информации портала «Автостат Инфо», с января по июль 2019 года российские дилеры реализовали 208,5 тыс. легковых автомобилей корейских брендов, что составляет почти четверть продаж на рынке новых автомобилей. За тот же период было продано 200,6 тыс. автомобилей российских марок. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса за первые 7 месяцев текущего года Kia и Hyundai совместно реализовали в России 232,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, Lada – 203,7 тыс. автомобилей, а УАЗ – 19,6 тыс. автомобилей. Порядок цифр совпадает.

Одновременно, специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что на рынке подержанных машин «корейцы» также набирают вес. С января по июль 2019 года новых владельцев обрели 368,3 тыс. автомобилей корейских брендов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доля в общем объеме продаж увеличилась с 11,7% до 12,3%. Объясняется это, в первую очередь, появлением на вторичном рынке огромного числа таких популярных моделей как Hyundai Solaris и Kia Rio. Купленные в свое время новыми, они подошли к закономерному этапу смены владельца, причем многие из них – уже не в первый раз. За первые семь месяцев нынешнего года перепродажи Hyundai Solaris выросли на 10,7%, а Kia Rio – на 16,7%.

Среди новых автомобилей корейские бренды уверенно лидируют, опережая автомобили российских марок (второе место), а также японских (третье) и немецких (четвертое). На вторичном рынке «корейцы» пока уступают японским, российским и немецким брендам. Но растут они намного стремительнее.


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Корейские автомобили наращивают долю на российском авторынке
{{material_127358}}По информации портала «Автостат Инфо», с января по июль 2019 года российские дилеры реализовали 208,5 тыс. легковых автомобилей корейских брендов, что составляет почти четверть продаж на рынке новых автомобилей. За тот же период было продано 200,6 тыс. автомобилей российских марок. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса за первые 7 месяцев текущего года Kia и Hyundai совместно реализовали в России 232,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, Lada – 203,7 тыс. автомобилей, а УАЗ – 19,6 тыс. автомобилей. Порядок цифр совпадает.Одновременно, специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что на рынке подержанных машин «корейцы» также набирают вес. С января по июль 2019 года новых владельцев обрели 368,3 тыс. автомобилей корейских брендов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доля в общем объеме продаж увеличилась с 11,7% до 12,3%. Объясняется это, в первую очередь, появлением на вторичном рынке огромного числа таких популярных моделей как Hyundai Solaris и Kia Rio. Купленные в свое время новыми, они подошли к закономерному этапу смены владельца, причем многие из них – уже не в первый раз. За первые семь месяцев нынешнего года перепродажи Hyundai Solaris выросли на 10,7%, а Kia Rio – на 16,7%.Среди новых автомобилей корейские бренды уверенно лидируют, опережая автомобили российских марок (второе место), а также японских (третье) и немецких (четвертое). На вторичном рынке «корейцы» пока уступают японским, российским и немецким брендам. Но растут они намного стремительнее.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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