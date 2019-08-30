30 августа 2019, 16:55
Корейские автомобили наращивают долю на российском авторынке
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В России растет популярность корейского автопрома. Увеличение продаж наблюдается как на рынке новых автомобилей, так и машин с пробегом. В первом случае доля корейских марок достигает 24,5%, во втором – 12,3%.
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Одновременно, специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что на рынке подержанных машин «корейцы» также набирают вес. С января по июль 2019 года новых владельцев обрели 368,3 тыс. автомобилей корейских брендов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доля в общем объеме продаж увеличилась с 11,7% до 12,3%. Объясняется это, в первую очередь, появлением на вторичном рынке огромного числа таких популярных моделей как Hyundai Solaris и Kia Rio. Купленные в свое время новыми, они подошли к закономерному этапу смены владельца, причем многие из них – уже не в первый раз. За первые семь месяцев нынешнего года перепродажи Hyundai Solaris выросли на 10,7%, а Kia Rio – на 16,7%.
Среди новых автомобилей корейские бренды уверенно лидируют, опережая автомобили российских марок (второе место), а также японских (третье) и немецких (четвертое). На вторичном рынке «корейцы» пока уступают японским, российским и немецким брендам. Но растут они намного стремительнее.
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