Корейский автоэкспорт вырос после 5 месяцев стагнации. Жизнь налаживается?

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, в прошлом месяце поставки автомобилей на другие рынки достигли показателя 196 780 ед. При этом в апреле 2021-го за пределы страны было отгружено 175 015новых автомобилей. С точки зрения стоимости корейский автоэкспорт вырос в апреле на 6,1% в годовом исчислении - до 4,4 млрд долларов.

Региональные эксперты склонны к оптимизму - экспорт автомобилей восстановился в апреле, то есть впервые за последние 5 месяцев, которые характеризовались глобальным простоем по причине ограниченного предложения электронных чипов и задержки с распространением автокомплектующих по всему миру в условиях пандемии ковид-19.

Запчасти подвели статистику

По словам экспертов, высокие апрельские продажи корейских машин за пределами страны-изготовителя были обусловлены высоким спросом на экологически чистые автомобили. Экспорт таких машин вырос на 40,2% в год, достигнув рекордного уровня в 47 953 ед.

По стоимости продажи тех же электромобилей выросли еще больше - на 42,4% в годовом исчислении, достигнув 1,32 млрд долларов, что также стало рекордом за последние 5 месяцев. От общего объема экспортированных месяц назад автомобилей доля «негрязных» автомобилей составила 25,3%.

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А вот с экспортом автозапчастей из Южной Кореи дела обстояли не столь радужно. Данные Министерства торговли, промышленности и энергетики свидетельствуют о том, что поставки упали на 4,8% - до 1,94 млрд долларов.

В «минус» отработало апрель местное автопроизводство – суммарными усилиями корейских автогигантов было произведено 306 462 автомобилей, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. В Министерстве всю вину возлагают на Китай, где продолжается блокировка крупных городов в целях сдерживания очередного витка коронавирусной пандемии, дескать, именно она нарушила поставки необходимых для сборки автомобилей деталей.

Отсюда негативные показатели и по внутренним продажам новых автомобилей – они, по данным Министерства, снизились на 11,1% - до 143 167 ед. Для Южной Кореи, как одного из наиболее развитых автомобильных рынков планеты, это сильный удар.

Toyota GR86: 10 лет спустя

При этом вчера с долей помпезности корейцы провели местную презентацию обновленного спорткара Toyota GR86. Радость от этого события отчасти объясняется тем, что модель капитально не модернизировалась целое десятилетие.

GR86 - часть линейки автоспортивного бренда Toyota Gazoo Racing. В 2021-м его команда одержала четвертую победу подряд в гонках «24 часа Ле-Мана», которая ежегодно проводится в Ле-Мане, Франция.

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Рабочий объем 4-цилиндрового двигателя GR86 составляет 2387 куб. см, что на 400 «кубиков» больше, чем у предшественника - это позволяет улучшить процесс ускорения автомобиля и время отклика на педаль акселератора. По заявлению директора Toyota Motor Korea Кан Дэ Хвана, спорткар поставляется со всеми функциями, которые могут и должны работать на гоночных трассах.

Силовой агрегат доступен в паре как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической «шестиступкой». Мощность мотора - 231 л.с., первые 100 км/ч размениваются через 6,3 секунды.

В конструкции Toyota GR86 многое «заточено» под уменьшение массы. Для этого активно использован алюминий – из него выполнены панели крыши и крылья. Более легкими стали и передние сиденья. Цена автомобиля стартует с отметки 40,3 млн вон (31 400 долларов).

«Корейцы» в России

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Положение корейских автопроизводителей на российском рынке в апреле осталось без изменения – родственные Kia и Hyundai пока не могут обогнать российский «АвтоВАЗ», довольствуясь 2 и 3 строчками в ТОП-10, что само по себе неплохо.

При этом обе компании завершили минувший месяц примерно с тем же отрицательным показателем, что и в целом по рынку (-78,5%). Так, Kia смогла реализовать на 76% меньше новых автомобилей, чем год назад (4604 ед.), Hyundai в свою очередь – на 73% (4150 ед.). Более скромным падением отметилась премиальная марка Genesis – 156 реализованных в апреле машин и -51% к АППГ.

Есть данные по работе «корейцев» за 4 месяца текущего года. Так, по информации Комитета автопроизводителей АЕБ, компания Kia нашла покупателей на 38 262 своих новых автомобилей (-46%), Hyundai реализовала на 39% меньше – 34 176 ед. Genesis довольствовалась 650-ю машинами, и это всего 18% в «минусе».

При этом удивил успех Kia Rio, так сказать, в личном зачете – в период с января по апрель 2022 года включительно седан стал самым продаваемым в стране. Его купили 18 677 россиян. В сравнении с апрелем 2021-го цифра небольшая (на 13 тыс. меньше), но этого хватило для того, чтобы обогнать и Lada Vesta, и Lada Granta, позиции которых еще вчера казались незыблемыми.

В активе Hyundai Solaris 15 606 реализованных единиц, Hyundai Creta не смог удержать лидерство в сегменте SUV, пропустив вперед отечественную Lada Niva. Оно и понятно: результат 11 216 ед. слишком слаб, чтобы дотянуть до показателя апреля прошлого года (25 768 ед.). Kia Seltos разместился, по итогам 4 месяцев, на 15-й позиции (без учета данных BMW и Mercedes) – 4 479 ед. Kia Sportage с результатом 3 430 ед. еще ниже – на 21-й строчке.

Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р ) , Hyundai Solaris (от 569 900 Р ) , KIA Rio (от 601 900 Р )

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