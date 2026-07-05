VtoV 1000: электросамокат, который складывается в портфель и получил премию Red Dot — чем удивила новинка из Кореи

5 июля 2026, 07:37
Корейский концепт VtoV 1000: электросамокат, который складывается до размера портфеля
Корейский концепт VtoV 1000: электросамокат, который складывается до размера портфеля
VtoV 1000 - корейский концепт электросамоката, который складывается до размеров портфеля и уже удостоился престижной награды Red Dot. Почему эта разработка привлекла внимание дизайнеров и что мешает ей выйти на рынок - разбираемся в деталях.
На рынке городского транспорта появляется всё больше решений, но далеко не каждое из них может похвастать по-настоящему продуманной компактностью. Концепт VtoV 1000 от корейской студии Second White — именно тот случай, когда минимализм и функциональность органично сочетаются в одном устройстве. Этот электросамокат уже отмечен престижной премией Red Dot, что само по себе говорит о высоком уровне проработки идеи.
Главная особенность VtoV 1000 — уникальный механизм складывания. В сложенном виде устройство занимает не больше места, чем обычный портфель, благодаря чему его легко взять с собой в офис, общественный транспорт или даже в багажник легкового автомобиля. Процесс трансформации проходит в несколько этапов: сначала основание складывается внутрь, затем рулевая колонка утапливается в корпус, после чего все элементы фиксируются для удобной переноски. Заднее колесо при этом остаётся снаружи, что позволяет катить самокат за ручку, словно чемодан.
Дизайн VtoV 1000 выдержан в духе корейского минимализма: тонкая дека, небольшие колёса, встроенная подсветка и лаконичный дисплей для отображения скорости и заряда. Управление реализовано через привычный для электросамокатов курок газа. Вся конструкция выглядит не только стильно, но и продуманно с точки зрения повседневной эксплуатации в городе.
Важный нюанс: пока VtoV 1000 остаётся концептом и не запущен в серийное производство. На проектных рендерах можно заметить даже отдельную док-станцию для зарядки. Однако отсутствие данных о ёмкости аккумулятора и предполагаемом запасе хода говорит о том, что до реального выхода на рынок ещё далеко. Судя по компоновке, батарея, скорее всего, встроена в рулевую колонку, так как дека полностью занята механизмом складывания.
Корейские дизайнеры уделяют внимание не только внешнему виду, но и практическим деталям. VtoV 1000 ориентирован на офисных работников, студентов и всех, кто ценит мобильность. В условиях российских мегаполисов такие решения особенно востребованы: компактный самокат легко взять с собой в метро или оставить у рабочего места, не создавая никому неудобств.
Red Dot Award — одна из самых авторитетных международных премий в области дизайна, присуждаемая наиболее инновационным и технологичным проектам. VtoV 1000 — наглядный пример того, как даже компактный электросамокат может привлечь внимание экспертов и задать новые стандарты городской мобильности. Если подобные устройства появятся на рынке, они способны изменить подход к передвижению по городу, сделав транспорт ещё более персонализированным и удобным.
Тема компактных технических средств становится всё актуальнее на фоне растущего интереса к индивидуальной мобильности — так же, как и в случае с необычными проектами переоборудованных внедорожников, о которых недавно рассказывалось в отдельном материале о превращениях военного Volvo C303 в доме на колесах .
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