Коробки передач на заводе Skoda будут испытывать по-новому
Торжественное мероприятие имело место во вторник, 9 января, при участии г-на Кристиана Штрубе, а также Мартина Xрдлички, директора департамента разработок шасси и силовых агрегатов, и Йозефа Змргала, заместителя председателя профсоюзной организации KOVO.
Стенды предназначены для разнообразных исследований агрегатов. Один позволяет с помощью акустического метода производить анализ КПП и оценивать их функциональность и долговечность. Другой оценивает срок эксплуатации уже готовых трансмиссий. Таким образом, только что запущенное оборудование призвано помогать в разработке силовых агрегатов и контроле качества выпускаемых компонентов.
На сегодняшний день Skoda производит 3 типа коробок передач для автомобилей концерна Volkswagen: модели MQ 100/SQ100 и MQ200 в Млада-Болеславе, а также DQ200 в Врхлаби. В общей сложности компания выпускает около 4880 коробок передач в день.
В 2017 году объем производства коробок передач достиг уровня 1,16 млн экземпляров.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное