12 января 2018, 11:46

Коробки передач на заводе Skoda будут испытывать по-новому

На сборочном предприятии Skoda в Млада-Болеславе состоялся запуск 2 новых стендов для испытаний коробок передач. Инвестиции компании в создание новых установок составили 5,7 млн евро, а общий объем вложений в данное направление превысил 8 млн евро.
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Коробки передач на заводе Skoda будут испытывать по-новому Skoda

Торжественное мероприятие имело место во вторник, 9 января, при участии г-на Кристиана Штрубе, а также Мартина Xрдлички, директора департамента разработок шасси и силовых агрегатов, и Йозефа Змргала, заместителя председателя профсоюзной организации KOVO.

Стенды предназначены для разнообразных исследований агрегатов. Один позволяет с помощью акустического метода производить анализ КПП и оценивать их функциональность и долговечность. Другой оценивает срок эксплуатации уже готовых трансмиссий. Таким образом, только что запущенное оборудование призвано помогать в разработке силовых агрегатов и контроле качества выпускаемых компонентов.

На сегодняшний день Skoda производит 3 типа коробок передач для автомобилей концерна Volkswagen: модели MQ 100/SQ100 и MQ200 в Млада-Болеславе, а также DQ200 в Врхлаби. В общей сложности компания выпускает около 4880 коробок передач в день.

В 2017 году объем производства коробок передач достиг уровня 1,16 млн экземпляров.

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Коробки передач на заводе Skoda будут испытывать по-новому
Торжественное мероприятие имело место во вторник, 9 января, при участии г-на Кристиана Штрубе, а также Мартина Xрдлички, директора департамента разработок шасси и силовых агрегатов, и Йозефа Змргала, заместителя председателя профсоюзной организации KOVO.Стенды предназначены для разнообразных исследований агрегатов. Один позволяет с помощью акустического метода производить анализ КПП и оценивать их функциональность и долговечность. Другой оценивает срок эксплуатации уже готовых трансмиссий. Таким образом, только что запущенное оборудование призвано помогать в разработке силовых агрегатов и контроле качества выпускаемых компонентов.На сегодняшний день Skoda производит 3 типа коробок передач для автомобилей концерна Volkswagen: модели MQ 100/SQ100 и MQ200 в Млада-Болеславе, а также DQ200 в Врхлаби. В общей сложности компания выпускает около 4880 коробок передач в день.В 2017 году объем производства коробок передач достиг уровня 1,16 млн экземпляров.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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