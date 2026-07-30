Не просто дом, а образ жизни: почему канадский плавучий мини-дом Koroc V собирает очередь из рыбаков и хипстеров

30 июля 2026, 17:46
Koroc V: канадский дом на воде с палубой и гамаком для отдыха вне города
Koroc V: канадский дом на воде с палубой и гамаком для отдыха вне города
Koroc V - это не просто дом на воде, а полноценное решение для тех, кто ищет уединение и комфорт вдали от городской суеты. В условиях растущего интереса к минимализму и экологичному отдыху, такие проекты становятся особенно актуальными для современных путешественников.
Плавучие дома давно перестали быть экзотикой, но Koroc V, от канадской компании Daigno, выделяется на фоне остальных. Этот компактный дом на воде создан для тех, кто ценит свободу передвижения, минимализм и возможность уединиться на природе без потери привычного комфорта. В последние годы спрос на такие решения растет, что связано с желанием покинуть городскую суету.
Koroc V – это 28-футовый дом на воде, который сочетает в себе легкость конструкции и продуманную планировку. Основа - алюминиевый каркас и три понтона, что обеспечивает устойчивость и плавучесть. Для отделки используется белый кедр, который не только придает вес, но и создает особую атмосферу внутри. Весит такая конструкция около 2,7 тонн, поэтому ее можно буксировать даже среднеразмерным автомобилем.
Палуба - одно из основных помещений Koroc V. Здесь есть кресло капитана с навигацией, столик с поворотными креслами и два удобных дивана с выдвижными ящиками для хранения. Большой тент от солнца и дождя, гамак, который крепится прямо над водой, превращает палубу в идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Такой подход к организации пространства позволяет максимально использовать каждый метр.
Внутри дом делится на две почти равные части. Через раздвижные двери попадаешь в уютную каюту с ручной отделкой из дерева. Здесь есть кухня с вместительными шкафами, холодильник на 12 В, двухконфорочная плита и мойка из нержавейки. Обеденный стол имеет складную конструкцию, освобождающую место при необходимости. Вторая зона - это столовая с резными лавками, которые легко трансформируются в кровать размера Queen-size. Санузел оборудован компостным туалетом, душем и шкафом, а для автономности предусмотрена солнечная панель на 300 Вт, две аккумуляторные батареи и система подачи воды из водоема.
Koroc V рассчитан на любителей природы и рыбалки, но подходит и тем, кто просто хочет сменить обстановку. Для персонализации доступны опции: рыболовное оборудование, якорь, барбекю. Есть и специальная серия для рыбаков - с высоким садком, станция для чистки рыбы и держатели для удочек. Для тех, кому нужно больше места, компания предлагает увеличенную версию L'Equinoxe с размерами 30 на 10 футов.
Стоимость оформления комплектации Koroc V составляет 179 900 канадских долларов (примерно 133 600 долларов США по современному курсу). Это решение для тех, кто ценит экологичность, мобильность и возможность жить вне города. Важно отметить, что подобные проекты становятся все более востребованными и в России, растет интерес к автономным домам и нестандартным формам отдыха.
Koroc V - это не просто плавучий дом, а пример того, как современные технологии и ручная работа могут создавать уникальные решения для отдыха и жизни на воде. В условиях роста интереса к экологическому туризму и минимализму, подобные проекты могут стать новым трендом и на российском рынке.
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