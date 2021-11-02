2 ноября 2021, 00:01
Королева Елизавета в 95 лет все еще с удовольствием водит автомобиль: кто ее фавориты?
Её Величество Елизавета Вторая в апреле 2021 года отметила 95-летний юбилей, но это не мешает ей до сих пор наслаждаться поездками за рулем своего автомобиля. По традиции лимузины для королевской семьи поставляет компания Bentley, но сердце Елизаветы принадлежит другим машинам.
Дарья Климова Фото: instagram.com/historyofthemonarchies
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Фото: instagram.com/historyofthemonarchies
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Фото: Jaguar
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Универсал X-Type Estate выпускался с 2004 по 2009 год и не входил в число самых желанных моделей Jaguar. Кто бы мог подумать, что это будет один из любимых автомобилей королевы Елизаветы II? Он оснащен 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 235 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до «сотни» он разгоняется за 7,8 секунды, а его максимальная скорость превышает 230 км/ч.
Упомянутые модели: Jaguar X-type (от 1 295 000 Р)
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