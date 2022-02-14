14 февраля 2022, 06:30
Королева красоты решила радикально изменить жизнь и стать дальнобойщицей
С подиума на шоссе! 22-летняя финалистка конкурса красоты оказалась девушкой с повышенной социальной ответственностью. Когда в результате пандемии в Великобритании начало не хватать дальнобойщиков, она пошла учиться на водителя грузовика.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Сейчас она сменила высокие каблуки на сапоги и готовится получить права на вождение тяжелых грузовых автомобилей массой до 44 тонн. Милли говорит, что ей не привыкать сидеть за рулем больших машин. Она выросла на ферме и прекрасно управляется с трактором. Фура – это просто следующий логичный шаг вперед.
В 2018 году на конкурсе красоты «Мисс Англия» Милли Эвератт заняла шестое место в общем зачете, но получила корону «Мисс Благотворительность», поскольку ей удалось собрать больше всего пожертвований на добрые дела.
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