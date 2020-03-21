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21 марта 2020, 10:51

Коронавирус из такси выживают посредством дезинфекции салона

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Фото: vk.com/belinter
Один из белгородских таксопарков взял за правило ежедневную дезинфекцию салонов машин, выезжающих на линию. Таким простым способом таксисты намерены бороться с напастью, именуемой «коронавирус».

Насколько эффективна данная мера, информации пока что нет. При этом в социальных сетях прямо задаются вопросом: «Интересно, а есть ли толк»? И сами же дают на него ответы.

Полезно

Vladimir Preobrazhenskiy: «Если после каждого пассажира и вместе с водителем, конечно, толк есть». Нина Дубровина: «Класс! Я сама лично убедилась в этом. А ещё некоторые водители антисептик возят и дают тебе им воспользоваться и сами пользуются. Молодцы, респект, цена-качество, как всегда, на уровне». Дмитрий Солонин: «Хуже точно не будет»!

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Лена Елена: «Раньше один раз в месяц убирали, теперь приходится дезинфекцию делать! От чистоты всегда есть толк и польза! Зачем спрашивать элементарные вещи о чистоте и порядке? Спросите, надо ли еще утром умываться, чистить зубы, завтракать, а вечером купаться».

Бессмысленно

Даниил Данилов: «Похвально, конечно, но, как-то бессмысленно. Дезинфекция имеет смысл до тех пор, пока не возникнет первый разносчик. Это может быть 100 человек, а может быть 1, 2 или 7. Если она делается по выходу на смену, то эффект от нее сохранится, увы, не долго. А вот если ее делать каждые, допустим 2 часа, или с какой-то периодичностью, то это будет намного эффективнее».

Ринкашикика Сулиян: «Хоть проводи дезинфекцию, хоть нет, если заболеть, ничего не поможет». Надежда Кощина: «Дурдом»! Екатерина Цыгулева: «Если чихнуть, то как эта дезинфекция поможет? Идиотизм какой-то. От бытового сифилиса точно защитит».


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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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Коронавирус из такси выживают посредством дезинфекции салона
Насколько эффективна данная мера, информации пока что нет. При этом в социальных сетях прямо задаются вопросом: «Интересно, а есть ли толк»? И сами же дают на него ответы. ПолезноVladimir Preobrazhenskiy: «Если после каждого пассажира и вместе с водителем, конечно, толк есть». Нина Дубровина: «Класс! Я сама лично убедилась в этом. А ещё некоторые водители антисептик возят и дают тебе им воспользоваться и сами пользуются. Молодцы, респект, цена-качество, как всегда, на уровне». Дмитрий Солонин: «Хуже точно не будет»!{{material_129380}} Лена Елена: «Раньше один раз в месяц убирали, теперь приходится дезинфекцию делать! От чистоты всегда есть толк и польза! Зачем спрашивать элементарные вещи о чистоте и порядке? Спросите, надо ли еще утром умываться, чистить зубы, завтракать, а вечером купаться». БессмысленноДаниил Данилов: «Похвально, конечно, но, как-то бессмысленно. Дезинфекция имеет смысл до тех пор, пока не возникнет первый разносчик. Это может быть 100 человек, а может быть 1, 2 или 7. Если она делается по выходу на смену, то эффект от нее сохранится, увы, не долго. А вот если ее делать каждые, допустим 2 часа, или с какой-то периодичностью, то это будет намного эффективнее». Ринкашикика Сулиян: «Хоть проводи дезинфекцию, хоть нет, если заболеть, ничего не поможет». Надежда Кощина: «Дурдом»! Екатерина Цыгулева: «Если чихнуть, то как эта дезинфекция поможет? Идиотизм какой-то. От бытового сифилиса точно защитит».
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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