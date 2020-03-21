Коронавирус из такси выживают посредством дезинфекции салона
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Насколько эффективна данная мера, информации пока что нет. При этом в социальных сетях прямо задаются вопросом: «Интересно, а есть ли толк»? И сами же дают на него ответы.
Полезно
Vladimir Preobrazhenskiy: «Если после каждого пассажира и вместе с водителем, конечно, толк есть». Нина Дубровина: «Класс! Я сама лично убедилась в этом. А ещё некоторые водители антисептик возят и дают тебе им воспользоваться и сами пользуются. Молодцы, респект, цена-качество, как всегда, на уровне». Дмитрий Солонин: «Хуже точно не будет»!
Бессмысленно
Даниил Данилов: «Похвально, конечно, но, как-то бессмысленно. Дезинфекция имеет смысл до тех пор, пока не возникнет первый разносчик. Это может быть 100 человек, а может быть 1, 2 или 7. Если она делается по выходу на смену, то эффект от нее сохранится, увы, не долго. А вот если ее делать каждые, допустим 2 часа, или с какой-то периодичностью, то это будет намного эффективнее».
Ринкашикика Сулиян: «Хоть проводи дезинфекцию, хоть нет, если заболеть, ничего не поможет». Надежда Кощина: «Дурдом»! Екатерина Цыгулева: «Если чихнуть, то как эта дезинфекция поможет? Идиотизм какой-то. От бытового сифилиса точно защитит».
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