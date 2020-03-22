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22 марта 2020, 11:22

Коронавирус оставил юго-восток Финляндии без миллионов российских евро

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Фото пользователя 110km.ru
В середине минувшей недели Финляндия закрыла границу для въезда иностранных граждан, прервав тем самым огромный финансовый поток, традиционно поступавший от «руссо-туристо».
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото пользователя 110km.ru

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Только в 2019-м мы с вами потратили в регионе Южная Карелия 300 млн евро, а сколько «натекло» за минувшие 30 лет со дня открытия границ, и представить трудно. Известно лишь, что юго-восточная часть Суоми заметно преобразилась – появились скоростные дороги, был выстроен торговый и промышленный бизнес и т.п.

Характерной чертой взаимоотношений русских и финнов стали регулярные шопинг-туры в Лаппеэнранту и Иматру. Россияне из Санкт-Петербурга и Выборга стимулировали деловую жизнь, покупая продукты, запчасти, стройматериалы, посещая рестораны и различные финские достопримечательности.

Теперь же, по причине пандемии коронавируса, все эти связи между двумя соседними государствами временно нарушены. Насколько долго – никто точно не скажет. В настоящее время иностранцы могут попасть в страну Суоми лишь в исключительных случаях.

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото из открытых источников

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото из открытых источников

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото пользователя 110km.ru

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото пользователя 110km.ru

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото пользователя 110km.ru

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

Фото пользователя 110km.ru

Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро
Коронавирус оставил юго восток Финляндии без миллионов российских евро

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Страдают и наши, и финны. Мохаммад Дарвич, владелец, пожалуй, самого известного и популярного среди россиян магазина Laplandia Market близ Лаппеэнранты, так прямо и заявил: «Для нас это полная катастрофа»… С понедельника практически весь персонал магазина (64 сотрудника) будут отправлены в вынужденный отпуск.

Почти аналогичная картина в гипермаркете Prisma, что в самой в Лаппеэнранте. Это одно из наиболее популярных мест для российского шоппинга. В некоторые дни на автомобильной парковке у «Призмы» можно заметить до 10-15 автобусов с российскими номерами. В «урожайные» времена каждый пятый покупатель в Prisma был из России. «Продажи стремительно падают, сложности предвидятся по всей южной Карелии», - утверждают представители финского бизнеса.

В одной из петербургских компаний, специализирующихся на доставке российских пассажиров в Финляндию, нашему корреспонденту заявили, что даты возобновления рейсов не назовет пока что никто. «Следите за новостной лентой, потом, если нетрудно, звоните, уточняйте», - сказали нам автоперевозчики.

Ничего не поделать, ждем`с…


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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
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Коронавирус оставил юго-восток Финляндии без миллионов российских евро
{{material_129388}} Только в 2019-м мы с вами потратили в регионе Южная Карелия 300 млн евро, а сколько «натекло» за минувшие 30 лет со дня открытия границ, и представить трудно. Известно лишь, что юго-восточная часть Суоми заметно преобразилась – появились скоростные дороги, был выстроен торговый и промышленный бизнес и т.п. Характерной чертой взаимоотношений русских и финнов стали регулярные шопинг-туры в Лаппеэнранту и Иматру. Россияне из Санкт-Петербурга и Выборга стимулировали деловую жизнь, покупая продукты, запчасти, стройматериалы, посещая рестораны и различные финские достопримечательности.Теперь же, по причине пандемии коронавируса, все эти связи между двумя соседними государствами временно нарушены. Насколько долго – никто точно не скажет. В настоящее время иностранцы могут попасть в страну Суоми лишь в исключительных случаях.{{gallery_1982}} {{material_129376}} Страдают и наши, и финны. Мохаммад Дарвич, владелец, пожалуй, самого известного и популярного среди россиян магазина Laplandia Market близ Лаппеэнранты, так прямо и заявил: «Для нас это полная катастрофа»… С понедельника практически весь персонал магазина (64 сотрудника) будут отправлены в вынужденный отпуск.Почти аналогичная картина в гипермаркете Prisma, что в самой в Лаппеэнранте. Это одно из наиболее популярных мест для российского шоппинга. В некоторые дни на автомобильной парковке у «Призмы» можно заметить до 10-15 автобусов с российскими номерами. В «урожайные» времена каждый пятый покупатель в Prisma был из России. «Продажи стремительно падают, сложности предвидятся по всей южной Карелии», - утверждают представители финского бизнеса.В одной из петербургских компаний, специализирующихся на доставке российских пассажиров в Финляндию, нашему корреспонденту заявили, что даты возобновления рейсов не назовет пока что никто. «Следите за новостной лентой, потом, если нетрудно, звоните, уточняйте», - сказали нам автоперевозчики. Ничего не поделать, ждем`с…
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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