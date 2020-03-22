Коронавирус оставил юго-восток Финляндии без миллионов российских евро
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Фото пользователя 110km.ru
Характерной чертой взаимоотношений русских и финнов стали регулярные шопинг-туры в Лаппеэнранту и Иматру. Россияне из Санкт-Петербурга и Выборга стимулировали деловую жизнь, покупая продукты, запчасти, стройматериалы, посещая рестораны и различные финские достопримечательности.
Теперь же, по причине пандемии коронавируса, все эти связи между двумя соседними государствами временно нарушены. Насколько долго – никто точно не скажет. В настоящее время иностранцы могут попасть в страну Суоми лишь в исключительных случаях.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Почти аналогичная картина в гипермаркете Prisma, что в самой в Лаппеэнранте. Это одно из наиболее популярных мест для российского шоппинга. В некоторые дни на автомобильной парковке у «Призмы» можно заметить до 10-15 автобусов с российскими номерами. В «урожайные» времена каждый пятый покупатель в Prisma был из России. «Продажи стремительно падают, сложности предвидятся по всей южной Карелии», - утверждают представители финского бизнеса.
В одной из петербургских компаний, специализирующихся на доставке российских пассажиров в Финляндию, нашему корреспонденту заявили, что даты возобновления рейсов не назовет пока что никто. «Следите за новостной лентой, потом, если нетрудно, звоните, уточняйте», - сказали нам автоперевозчики.
Ничего не поделать, ждем`с…
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