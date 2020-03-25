Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
25 марта 2020, 17:05

Коронавирус открыл вакансии водителей-экспедиторов

  • 130
  • 0
Фото: Rock-cafe.info
Проблема с работой в эти «коронавирусные» дни накрыла дольно большое количество людей. На этом фоне любая информация о вновь открываемых вакансиях выглядит как минимум желанной.
Коронавирус открыл вакансии водителей экспедиторов

Фото: irr13.ru

Ранее мы писали
Российский офис Volkswagen объявил о временной приостановке производства автомобилей на двух предприятиях ...
Читать далее
По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, местные ретейлеры приглашают на работу водителей-экспедиторов со своим рефрижераторным транспортом грузоподъёмностью от 5 до 15 тонн.

Необходимость в новых водителях продиктована тем, что торговые сети создают промежуточные логистические склады в районах Ленинградской области. А они, в свою очередь, нужны для уменьшения плеча доставки продукции из центральных оптово-распределительных центров в магазины 47-го региона, а также при возросшей потребности в доставке продуктов на дом и заказчикам из розничных несетевых магазинов. Другими словами, предлагают работу – грех отказываться.

На сегодняшнем совещании председателя областного Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко с торговыми и производящими компаниями было заявлено, что «в регионе отсутствует дефицит товаров и нет необоснованного роста цен в условиях повышенного покупательского спроса»…


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Особенности антигравийных и виниловых пленок: этапы оклейки, полезные советы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Коронавирус открыл вакансии водителей-экспедиторов
{{material_129416}} По информации пресс-службы Правительства Ленинградской области, местные ретейлеры приглашают на работу водителей-экспедиторов со своим рефрижераторным транспортом грузоподъёмностью от 5 до 15 тонн. Необходимость в новых водителях продиктована тем, что торговые сети создают промежуточные логистические склады в районах Ленинградской области. А они, в свою очередь, нужны для уменьшения плеча доставки продукции из центральных оптово-распределительных центров в магазины 47-го региона, а также при возросшей потребности в доставке продуктов на дом и заказчикам из розничных несетевых магазинов. Другими словами, предлагают работу – грех отказываться.На сегодняшнем совещании председателя областного Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко с торговыми и производящими компаниями было заявлено, что «в регионе отсутствует дефицит товаров и нет необоснованного роста цен в условиях повышенного покупательского спроса»…
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Республика Татарстан Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться