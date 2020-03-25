Коронавирус открыл вакансии водителей-экспедиторов
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Фото: irr13.ru
Необходимость в новых водителях продиктована тем, что торговые сети создают промежуточные логистические склады в районах Ленинградской области. А они, в свою очередь, нужны для уменьшения плеча доставки продукции из центральных оптово-распределительных центров в магазины 47-го региона, а также при возросшей потребности в доставке продуктов на дом и заказчикам из розничных несетевых магазинов. Другими словами, предлагают работу – грех отказываться.
На сегодняшнем совещании председателя областного Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко с торговыми и производящими компаниями было заявлено, что «в регионе отсутствует дефицит товаров и нет необоснованного роста цен в условиях повышенного покупательского спроса»…
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