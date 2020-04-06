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6 апреля 2020, 17:27

Коронавирус подстегнул продажи ОСАГО

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Последние две недели марта выдались «горячими» для страховщиков. Спрос на ОСАГО подскочил на 40%. Страховые компании связывают это с желанием автовладельцев успеть оформить страховку до начала нерабочей недели и до первоапрельского пересчета КБМ.
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«Россгострах» рассказал о небывалом ажиотаже, наблюдавшемся в последнюю рабочую неделю марта. Когда стало понятно, что с 30 апреля офисы страховых компаний закроются минимум на неделю, автовладельцы поспешили оформить полис ОСАГО. Закон позволяет продлевать страховые договоры заранее по обоюдному соглашению сторон. 

Еще одним фактором мог стать подросший спрос на автомобили. После обвала рубля те, кто откладывал покупку машины, поспешили сделать это до подорожания. Многие автопроизводители в конце марта анонсировали повышение цен на новые автомобили с 1 апреля.

Мог повлиять на продажи ОСАГО и предстоящий перерасчет корректирующего коэффициента бонус-малус (КБМ). Теперь РСА будет пересчитывать его ежегодно 1 апреля. По совокупности обстоятельств спрос на ОСАГО вырос в последние две недели марта на 41%. Причем в последние три рабочих дня, с 25 по 27 марта, продажи полисов росли на 7,5% ежедневно.

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Коронавирус подстегнул продажи ОСАГО
{{material_129459}}«Россгострах» рассказал о небывалом ажиотаже, наблюдавшемся в последнюю рабочую неделю марта. Когда стало понятно, что с 30 апреля офисы страховых компаний закроются минимум на неделю, автовладельцы поспешили оформить полис ОСАГО. Закон позволяет продлевать страховые договоры заранее по обоюдному соглашению сторон. Еще одним фактором мог стать подросший спрос на автомобили. После обвала рубля те, кто откладывал покупку машины, поспешили сделать это до подорожания. Многие автопроизводители в конце марта анонсировали повышение цен на новые автомобили с 1 апреля.Мог повлиять на продажи ОСАГО и предстоящий перерасчет корректирующего коэффициента бонус-малус (КБМ). Теперь РСА будет пересчитывать его ежегодно 1 апреля. По совокупности обстоятельств спрос на ОСАГО вырос в последние две недели марта на 41%. Причем в последние три рабочих дня, с 25 по 27 марта, продажи полисов росли на 7,5% ежедневно.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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