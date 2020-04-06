6 апреля 2020, 17:27
Коронавирус подстегнул продажи ОСАГО
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Последние две недели марта выдались «горячими» для страховщиков. Спрос на ОСАГО подскочил на 40%. Страховые компании связывают это с желанием автовладельцев успеть оформить страховку до начала нерабочей недели и до первоапрельского пересчета КБМ.
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Еще одним фактором мог стать подросший спрос на автомобили. После обвала рубля те, кто откладывал покупку машины, поспешили сделать это до подорожания. Многие автопроизводители в конце марта анонсировали повышение цен на новые автомобили с 1 апреля.
Мог повлиять на продажи ОСАГО и предстоящий перерасчет корректирующего коэффициента бонус-малус (КБМ). Теперь РСА будет пересчитывать его ежегодно 1 апреля. По совокупности обстоятельств спрос на ОСАГО вырос в последние две недели марта на 41%. Причем в последние три рабочих дня, с 25 по 27 марта, продажи полисов росли на 7,5% ежедневно.
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