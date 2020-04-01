1 апреля 2020, 00:24
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
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Фото: tk.media
Пандемия коронавируса вынудила ввести режим карантина в большинстве развитых государств. Остановились многие промышленные предприятия, опустели улицы крупных городов, трафик упал практически до нуля, исчезли пробки и толпы туристов. В результате, воздух в мегаполисах стал существенно чище, а вода в реках и каналах – прозрачнее.
Фото: earther.gizmodo.com
Фото: earther.gizmodo.com
Фото: earther.gizmodo.com
Фото: earther.gizmodo.com
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Затем аналогичный эффект ученые наблюдали в Европе. Например, в Италии правительство строго ограничило поездки в северную часть страны, что не замедлило сказаться на чистоте воздуха. На основе данных, полученных со спутника Sentinel-5 Европейского космического агентства, специалисты создали короткое видео, демонстрирующее, как меняется качество воздуха по мере усиления карантина в Европе. Основными источниками диоксида азота являются автомобили и электростанции, работающие на угле. Люди сидят по домам, трафик снижается. Предприятия не работают, сокращается потребность в электроэнергии. Экология улучшается. Кроме того, после оттока туристов морская вода в Венеции стала прозрачной. Впервые за долгие годы в каналы стали заплывать дельфины.
Следующая серия снимков показывает насколько улучшилась экологическая обстановка в США. В конце января красные пятна повышенного загрязнения наблюдались над Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Чикаго, Финиксом, Солт-Лейк-Сити и несколькими городами Канады и Мексики, расположенными неподалеку от границы с США. Но к концу марта эти пятна или исчезли, или сменились участками желтого цвета, свидетельствующими об улучшении ситуации.
Наблюдая за изменением экологической обстановки, ученые получают бесценные данные о влиянии разных факторов на экологию планеты. Собранная сейчас информация будет полезна для фундаментального понимания источников загрязнения (техногенных или природных), а также для понимания химических процессов, протекающих в атмосфере с участием диоксида азота, озона и твердых частиц.
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