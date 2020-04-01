Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 апреля 2020, 00:24

Коронавирус стал спасением для экологии планеты

  • 504
  • 0
Фото: tk.media
Пандемия коронавируса вынудила ввести режим карантина в большинстве развитых государств. Остановились многие промышленные предприятия, опустели улицы крупных городов, трафик упал практически до нуля, исчезли пробки и толпы туристов. В результате, воздух в мегаполисах стал существенно чище, а вода в реках и каналах – прозрачнее.
Коронавирус стал спасением для экологии планеты

Фото: earther.gizmodo.com

Коронавирус стал спасением для экологии планеты

Фото: earther.gizmodo.com

Коронавирус стал спасением для экологии планеты

Фото: earther.gizmodo.com

Коронавирус стал спасением для экологии планеты

Фото: earther.gizmodo.com

Коронавирус стал спасением для экологии планеты

Фото взято из открытых источников

Коронавирус стал спасением для экологии планеты
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
Ранее мы писали
Улицы российских городов опустели, о чем активно информируют как региональные СМИ, так и бесчисленные «народные ...
Читать далее
Сначала благотворное влияние COVID-19 на экологическую обстановку отметили в Китае, который стал первым регионом, охваченным эпидемией. Жителям мегаполисов запретили выходить из дома, как следствие, количество машин на улицах сократилось почти до нуля. NASA опубликовала схемы, построенные на основе снимков из космоса, которые отражают ситуацию «до и после» начала карантина. По ним можно оценить, насколько серьезно упал уровень диоксида азота буквально за месяц.

Затем аналогичный эффект ученые наблюдали в Европе. Например, в Италии правительство строго ограничило поездки в северную часть страны, что не замедлило сказаться на чистоте воздуха. На основе данных, полученных со спутника Sentinel-5 Европейского космического агентства, специалисты создали короткое видео, демонстрирующее, как меняется качество воздуха по мере усиления карантина в Европе. Основными источниками диоксида азота являются автомобили и электростанции, работающие на угле. Люди сидят по домам, трафик снижается. Предприятия не работают, сокращается потребность в электроэнергии. Экология улучшается. Кроме того, после оттока туристов морская вода в Венеции стала прозрачной. Впервые за долгие годы в каналы стали заплывать дельфины.

Следующая серия снимков показывает насколько улучшилась экологическая обстановка в США. В конце января красные пятна повышенного загрязнения наблюдались над Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Чикаго, Финиксом, Солт-Лейк-Сити и несколькими городами Канады и Мексики, расположенными неподалеку от границы с США. Но к концу марта эти пятна или исчезли, или сменились участками желтого цвета, свидетельствующими об улучшении ситуации.
 
Наблюдая за изменением экологической обстановки, ученые получают бесценные данные о влиянии разных факторов на экологию планеты. Собранная сейчас информация будет полезна для фундаментального понимания источников загрязнения (техногенных или природных), а также для понимания химических процессов, протекающих в атмосфере с участием диоксида азота, озона и твердых частиц.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
какого производителя плёнки выбрать?
Скоро привезут мой Мерседес-Бенц А класса и надо бы сразу в детейлинг центр отдавать тачку, чтобы броню наклеили, только вот какого производителя плёнки выбрать? Конечно полиуретан выберу, но бренд не знаю. Есть мысли у кого по этому поводу?
zemlinov70
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
Автотехцентр-СТО"Веркштатт-WERKSTATT" | отзывы
Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
Гамид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Класс B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Коронавирус стал спасением для экологии планеты
{{material_129534}}Сначала благотворное влияние COVID-19 на экологическую обстановку отметили в Китае, который стал первым регионом, охваченным эпидемией. Жителям мегаполисов запретили выходить из дома, как следствие, количество машин на улицах сократилось почти до нуля. NASA опубликовала схемы, построенные на основе снимков из космоса, которые отражают ситуацию «до и после» начала карантина. По ним можно оценить, насколько серьезно упал уровень диоксида азота буквально за месяц.Затем аналогичный эффект ученые наблюдали в Европе. Например, в Италии правительство строго ограничило поездки в северную часть страны, что не замедлило сказаться на чистоте воздуха. На основе данных, полученных со спутника Sentinel-5 Европейского космического агентства, специалисты создали короткое видео, демонстрирующее, как меняется качество воздуха по мере усиления карантина в Европе. Основными источниками диоксида азота являются автомобили и электростанции, работающие на угле. Люди сидят по домам, трафик снижается. Предприятия не работают, сокращается потребность в электроэнергии. Экология улучшается. Кроме того, после оттока туристов морская вода в Венеции стала прозрачной. Впервые за долгие годы в каналы стали заплывать дельфины.Следующая серия снимков показывает насколько улучшилась экологическая обстановка в США. В конце января красные пятна повышенного загрязнения наблюдались над Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Чикаго, Финиксом, Солт-Лейк-Сити и несколькими городами Канады и Мексики, расположенными неподалеку от границы с США. Но к концу марта эти пятна или исчезли, или сменились участками желтого цвета, свидетельствующими об улучшении ситуации. Наблюдая за изменением экологической обстановки, ученые получают бесценные данные о влиянии разных факторов на экологию планеты. Собранная сейчас информация будет полезна для фундаментального понимания источников загрязнения (техногенных или природных), а также для понимания химических процессов, протекающих в атмосфере с участием диоксида азота, озона и твердых частиц.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Екатеринбург Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться