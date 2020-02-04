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4 февраля 2020, 16:21

Коронавирус ударил по Hyundai

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Фото: ft.com
Компания Hyundai была вынуждена приостановить производство на своих предприятиях в Южной Корее. Причиной стали перебои с поставками комплектующих из Китая, вызванные эпидемией коронавируса.
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Компания Hyundai первой из зарубежных автопроизводителей ощутила на себе негативные последствия китайского коронавируса и связанного с ним карантина. В минувшие выходные из-за нехватки комплектующих была приостановлена сборка больших вседорожников Palisade. В ближайшее время могут остановиться и другие заводы компании в Южной Корее. Теперь график их работы напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в Поднебесной.

Как сообщает Automotive News, у компаний Hyundai и Kia не было огромных складов с запчастями. Поставки комплектующих наладили из Китая, где компании построили собственные большие производственные площадки. В 2019 году Южная Корея импортировала из Поднебесной автозапчастей на сумму 1,56 млрд долларов против 1,47 млрд долларов в 2018 году. Именно Hyundai и Kia первыми ощутили удар коронавируса, поскольку они больше чем другие автопроизводители импортируют комплектующих из Китая.

Как сообщили в Hyundai, график приостановки будет зависеть от многих факторов. Сейчас компания ищет альтернативных поставщиков в других регионах, чтобы минимизировать перебои в работе конвейера. Некоторые мировые автопроизводители, в том числе Tesla, Ford, PSA Group, Nissan и Honda, уже приостановили производство в Китае на этой неделе в соответствии с рекомендациями правительства. 

На сегодняшний день число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек. Вирус уже убил более 420 человек. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе и в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 


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Коронавирус ударил по Hyundai
{{material_128763}}Компания Hyundai первой из зарубежных автопроизводителей ощутила на себе негативные последствия китайского коронавируса и связанного с ним карантина. В минувшие выходные из-за нехватки комплектующих была приостановлена сборка больших вседорожников Palisade. В ближайшее время могут остановиться и другие заводы компании в Южной Корее. Теперь график их работы напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в Поднебесной.Как сообщает Automotive News, у компаний Hyundai и Kia не было огромных складов с запчастями. Поставки комплектующих наладили из Китая, где компании построили собственные большие производственные площадки. В 2019 году Южная Корея импортировала из Поднебесной автозапчастей на сумму 1,56 млрд долларов против 1,47 млрд долларов в 2018 году. Именно Hyundai и Kia первыми ощутили удар коронавируса, поскольку они больше чем другие автопроизводители импортируют комплектующих из Китая.Как сообщили в Hyundai, график приостановки будет зависеть от многих факторов. Сейчас компания ищет альтернативных поставщиков в других регионах, чтобы минимизировать перебои в работе конвейера. Некоторые мировые автопроизводители, в том числе Tesla, Ford, PSA Group, Nissan и Honda, уже приостановили производство в Китае на этой неделе в соответствии с рекомендациями правительства. На сегодняшний день число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек. Вирус уже убил более 420 человек. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе и в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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