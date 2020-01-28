28 января 2020, 17:59
Коронавирус ударит по китайскому автопрому
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Фото: General Motors
Китайская провинция Хубэй – один из центров автомобильной промышленности страны. Разразившаяся эпидемия вирусной пневмонии с эпицентром в Ухане грозит автопрому Поднебесной серьезными проблемами.
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Эпидемия коронавируса, от которого пока нет лекарства, быстро распространяется по территории Китая. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации и карантина в 25 регионах страны. Зарубежные компании задумались об эвакуации своих сотрудников. Французский концерн PSA Group первым объявил об эвакуации из Уханя 38 человек. Другие автопроизводители рекомендовали сотрудникам строго соблюдать рекомендации китайского минздрава, а также воздержаться от поездок по стране, и особенно от посещения Уханя.
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Сегодня глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса нового типа в стране настанет через 7-10 дней. Однако, он выразил уверенность, что масштабной эпидемии удастся избежать. По состоянию на вторую половину дня 28 января, число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тыс. человек, скончались 106 жителей. Первое место по числу выявленных случаев заболевания продолжает занимать провинция Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и ее административный центр - город Ухань.
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15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
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