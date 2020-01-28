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28 января 2020, 17:59

Коронавирус ударит по китайскому автопрому

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Фото: General Motors
Китайская провинция Хубэй – один из центров автомобильной промышленности страны. Разразившаяся эпидемия вирусной пневмонии с эпицентром в Ухане грозит автопрому Поднебесной серьезными проблемами.
Коронавирус ударит по китайскому автопрому

Фото взято из открытых источников

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Провинцию Хубей называют «страной риса и рыбы», но в последнее время здесь активно развивается автомобильная промышленность. В Ухане расположена штаб-квартира второго по величине китайского автопроизводителя – Dongfeng Motor Corporation. Завод выпускает автобусы, грузовики и легковые автомобили, а также имеет совместные предприятия с такими крупными международными производителями как PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda, Kia и Cummins. Кроме того, по данным издания «Колёса», еще около 6 000 человек работают в Ухане на совместном предприятии SAIC-GM.
 
Эпидемия коронавируса, от которого пока нет лекарства, быстро распространяется по территории Китая. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации и карантина в 25 регионах страны. Зарубежные компании задумались об эвакуации своих сотрудников. Французский концерн PSA Group первым объявил об эвакуации из Уханя 38 человек. Другие автопроизводители рекомендовали сотрудникам строго соблюдать рекомендации китайского минздрава, а также воздержаться от поездок по стране, и особенно от посещения Уханя.

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Ситуация осложняется тем, что на Новый год, который отмечался 25 января, многие автозаводы остановили конвейеры на каникулы, а сотрудники разъехались по стране к родственникам и друзьям. По окончании отпуска вернуться в карантинную зону они уже не смогут. Следовательно, предприятия вряд ли возобновят работу.

Сегодня глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса нового типа в стране настанет через 7-10 дней. Однако, он выразил уверенность, что масштабной эпидемии удастся избежать. По состоянию на вторую половину дня 28 января, число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тыс. человек, скончались 106 жителей. Первое место по числу выявленных случаев заболевания продолжает занимать провинция Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и ее административный центр - город Ухань. 

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Коронавирус ударит по китайскому автопрому
{{material_128274}}Провинцию Хубей называют «страной риса и рыбы», но в последнее время здесь активно развивается автомобильная промышленность. В Ухане расположена штаб-квартира второго по величине китайского автопроизводителя – Dongfeng Motor Corporation. Завод выпускает автобусы, грузовики и легковые автомобили, а также имеет совместные предприятия с такими крупными международными производителями как PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda, Kia и Cummins. Кроме того, по данным издания «Колёса», еще около 6 000 человек работают в Ухане на совместном предприятии SAIC-GM. Эпидемия коронавируса, от которого пока нет лекарства, быстро распространяется по территории Китая. Власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации и карантина в 25 регионах страны. Зарубежные компании задумались об эвакуации своих сотрудников. Французский концерн PSA Group первым объявил об эвакуации из Уханя 38 человек. Другие автопроизводители рекомендовали сотрудникам строго соблюдать рекомендации китайского минздрава, а также воздержаться от поездок по стране, и особенно от посещения Уханя.{{material_128200}}Ситуация осложняется тем, что на Новый год, который отмечался 25 января, многие автозаводы остановили конвейеры на каникулы, а сотрудники разъехались по стране к родственникам и друзьям. По окончании отпуска вернуться в карантинную зону они уже не смогут. Следовательно, предприятия вряд ли возобновят работу.Сегодня глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса нового типа в стране настанет через 7-10 дней. Однако, он выразил уверенность, что масштабной эпидемии удастся избежать. По состоянию на вторую половину дня 28 января, число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 4,6 тыс. человек, скончались 106 жителей. Первое место по числу выявленных случаев заболевания продолжает занимать провинция Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и ее административный центр - город Ухань. 
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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