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14 февраля 2020, 13:57

Коронавирус усугубит кризис мирового автопрома

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Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало негативный прогноз по глобальным продажам новых автомобилей на 2020 год. Эпидемия коронавируса уже привела к падению продаж в Китае и к срывам поставок по всему миру.
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Эксперты агентства Fitch рассказали, что вспышка коронавируса может привести к масштабному снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году. Сейчас китайские автозаводы и предприятия по производству комплектующих простаивают. Из-за введенного карантина работники не могут вернуться на свои рабочие места после новогодних каникул. В итоге, проблемы с поставкой компонентов испытывают заводы Hyundai и Kia, Nissan и концерна Fiat Chrysler. Даже российский «КамАЗ» может с марта скорректировать производственные планы из-за возможной нехватки импортных компонентов для сборки. Представители компании подчеркнули, что большинство автомобильных комплектующих независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае.

Окончательно говорить об ущербе для экономики пока рано. Сначала необходимо взять под контроль распространение коронавируса. По состоянию на утро пятницы, 14 февраля, коронавирусом в Китае заразились почти 64 тысячи человек, умерли 1 380 человек, выздоровели 6 723 человека. Эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини заявил, что новым вирусом может заразиться до трети всех жителей планеты. Карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение заболевания, цитирует медика портал Peterburg2.

В Fitch полагают, если вспышка окажется недолгой, и ее удастся купировать в марте, то уже с апреля продажи автомобилей начнут восстанавливаться. Тогда к концу года удастся компенсировать негативные последствия эпидемии, связанные со сбоем поставок комплектующих. В противном случае кризис на мировом автомобильном рынке может еще больше усугубиться. По данным консалтинговой компании LMC Automotive, в 2019 году продажи автомобилей в глобальном масштабе снизились на 4,4%. Самым существенным оказалось падение в Китае (-8,3%) и Мексике (-8%). В Канаде продажи новых автомобилей снизились на 3,4%, в России – на 2,3%, в США – на 1,4%. Без учета эпидемии коронавируса эксперты предсказывали Китаю падение еще на 10% до конца 2020 года. В качестве основных причин называлось ужесточение экологических стандартов и усиление торговой войны с США.

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Коронавирус усугубит кризис мирового автопрома
{{material_128829}}Эксперты агентства Fitch рассказали, что вспышка коронавируса может привести к масштабному снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году. Сейчас китайские автозаводы и предприятия по производству комплектующих простаивают. Из-за введенного карантина работники не могут вернуться на свои рабочие места после новогодних каникул. В итоге, проблемы с поставкой компонентов испытывают заводы Hyundai и Kia, Nissan и концерна Fiat Chrysler. Даже российский «КамАЗ» может с марта скорректировать производственные планы из-за возможной нехватки импортных компонентов для сборки. Представители компании подчеркнули, что большинство автомобильных комплектующих независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае.Окончательно говорить об ущербе для экономики пока рано. Сначала необходимо взять под контроль распространение коронавируса. По состоянию на утро пятницы, 14 февраля, коронавирусом в Китае заразились почти 64 тысячи человек, умерли 1 380 человек, выздоровели 6 723 человека. Эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини заявил, что новым вирусом может заразиться до трети всех жителей планеты. Карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение заболевания, цитирует медика портал Peterburg2.В Fitch полагают, если вспышка окажется недолгой, и ее удастся купировать в марте, то уже с апреля продажи автомобилей начнут восстанавливаться. Тогда к концу года удастся компенсировать негативные последствия эпидемии, связанные со сбоем поставок комплектующих. В противном случае кризис на мировом автомобильном рынке может еще больше усугубиться. По данным консалтинговой компании LMC Automotive, в 2019 году продажи автомобилей в глобальном масштабе снизились на 4,4%. Самым существенным оказалось падение в Китае (-8,3%) и Мексике (-8%). В Канаде продажи новых автомобилей снизились на 3,4%, в России – на 2,3%, в США – на 1,4%. Без учета эпидемии коронавируса эксперты предсказывали Китаю падение еще на 10% до конца 2020 года. В качестве основных причин называлось ужесточение экологических стандартов и усиление торговой войны с США.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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