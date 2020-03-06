Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
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Заводы закрыли, выставки отменили
Последствия вспышки коронавируса в Китае уже отражаются на мировом автопроме: закрыты заводы Hyundai Motor в Южной Корее из-за срыва поставок китайских материалов, компания SsangYong Motor остановила производство в городе Пхёнтхэк, Kia Motors снизила производственные мощности в Хвасоне и Кванджу.
Недостаток китайских комплектующих остановил выход таких новинок корейского автопрома, как новая Hyundai Elantra, обновленный Santa Fe, а также премиальный кроссовер Genesis GV80.
Не обошел стороной вирус и важные мировые автомобильные события. Так, например, Китай лишился Пекинского автосалона и этапа Формулы-1 в Шанхае, которые были запланированы на апрель 2020 года.
Но больше всего публику огорчил факт отмены международного автосалона в Женеве. Причем, как заявили организаторы выставки, мероприятие не может быть перенесено на более поздний срок, поскольку это невозможно осуществить из-за его масштабов. Огромные финансовые потери участникам вряд ли возместят. Как будут это компенсировать автопроизводители — вопрос открытый.
Во многих странах прогнозируется сокращение продаж на авторынке из-за эпидемии коронавируса: в самом Китае – на 7% в 2020 году, в Германии – на 6%. Китай является основным рынком новых автомобилей в мире - около 30% от всех продаж. С апреля продажи на авторынке КНР начнут восстанавливаться, а поставки комплектующих наладятся уже в марте. Однако такой большой перерыв в производстве и торговле автомобилями не лучшим образом скажется на итоговых результатах.
Как скажется коронавирус на авторынке России
Российский автопром тоже испытывает проблемы из-за китайского вируса. Например, большинство комплектующих для КАМАЗа состоят из элементов, производящихся в Китае, а некоторые из них не имеют аналогов у производителей других стран.
Также известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановил сборку автомобилей. Российские потребители опасаются дефицита машин в салонах и, как следствие, удорожание цен на новые авто.
Тем не менее, эксперты автомобильной отрасли призывают выдохнуть и расслабиться. Эффект от коронавируса обычные потребители на себе не ощутят. На мировом автопроме приостановка производства автомобилей на заводах в Китае и Южной Кореи скажется отрицательно. Но влияние это будет незначительным, поскольку производство автомобилей не ограничено этими странами, заводы расположены во всем мире.
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Проблема короновируса не такого масштаба, чтобы вызвать дефицит автомобилей в России. У нас нет проблем с пополнением складов, запас автомобилей есть, а по прогнозам экспертов, в апреле ситуация пойдет на спад, и мы не ожидаем что все это как-то значительно может отразиться на продажах. Покупатели автомобилей не ощутят на себе влияние от коронавируса, им не стоит опасаться внепланового роста цен или дефицита моделей
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Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»
За производство автомобилей в нашей стране также можно быть спокойным. Временные перебои с поставкой комплектующих — форс-мажор, к которому грамотные автопроизводители всегда готовы. Так что нынешняя ситуация лишь проверка прочности компаний.
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Российский рынок автозапчастей достаточно развит, и в случае перебоев с доставкой комплектующих срабатывает программа импортозамещения. Если период вирусного кризиса в Китае затянется, цены на дорогие китайские комплектующие могут вырасти на 30–50%, а на дешевые — в 2-3 раза. В то же время, дефицит автомобилей китайского производства не приведет к увеличению их стоимости, ведь в случае сокращения предложений от одного производителя, оно быстро замещается другими
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Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Что касается российских автолюбителей, эксперты рекомендуют им тщательнее мыть руки и фильтровать информацию, поступающую из открытых источников. Ежедневное запугивание людей недобросовестными СМИ не приведет ни к чему хорошему, а только создаст панику на ровном месте. В обозримом будущем сокращения поставок новых автомобилей в Россию не ожидается. Внепланового повышения цен на машины тоже. По крайней мере, из-за коронавируса.
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