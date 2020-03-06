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6 марта 2020, 10:23

Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?

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Фото Motor
Сейчас уже каждый понимает: страшна не столько коронавирусная инфекция, сколько экономические последствия от этой эпидемии. Мировая автомобильная промышленность пострадала от новой болезни, аналитикам даже пришлось пересматривать годовые прогнозы продаж в некоторых странах.

Заводы закрыли, выставки отменили

Последствия вспышки коронавируса в Китае уже отражаются на мировом автопроме: закрыты заводы Hyundai Motor в Южной Корее из-за срыва поставок китайских материалов, компания SsangYong Motor остановила производство в городе Пхёнтхэк, Kia Motors снизила производственные мощности в Хвасоне и Кванджу.

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

Фото взято из открытых источников

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
В самом Китае временно не работают предприятия BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Nissan, Tesla Motors. Завод Land Rover обеспечен запчастями только на 2 недели, далее ему тоже придется остановить конвейер.

Недостаток китайских комплектующих остановил выход таких новинок корейского автопрома, как новая Hyundai Elantra, обновленный Santa Fe, а также премиальный кроссовер Genesis GV80.

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Не обошел стороной вирус и важные мировые автомобильные события. Так, например, Китай лишился Пекинского автосалона и этапа Формулы-1 в Шанхае, которые были запланированы на апрель 2020 года.

Но больше всего публику огорчил факт отмены международного автосалона в Женеве. Причем, как заявили организаторы выставки, мероприятие не может быть перенесено на более поздний срок, поскольку это невозможно осуществить из-за его масштабов. Огромные финансовые потери участникам вряд ли возместят. Как будут это компенсировать автопроизводители — вопрос открытый.

Во многих странах прогнозируется сокращение продаж на авторынке из-за эпидемии коронавируса: в самом Китае – на 7% в 2020 году, в Германии – на 6%. Китай является основным рынком новых автомобилей в мире - около 30% от всех продаж. С апреля продажи на авторынке КНР начнут восстанавливаться, а поставки комплектующих наладятся уже в марте. Однако такой большой перерыв в производстве и торговле автомобилями не лучшим образом скажется на итоговых результатах.

Как скажется коронавирус на авторынке России

Российский автопром тоже испытывает проблемы из-за китайского вируса. Например, большинство комплектующих для КАМАЗа состоят из элементов, производящихся в Китае, а некоторые из них не имеют аналогов у производителей других стран.

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий

 

Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Коронавирус VS автопром Бояться ли россиянам последствий
Пока вынужденная изоляция Китая не критично повлияла на мировой автопром, но, если карантин затянется, ситуация может измениться в худшую сторону, в том числе и для нашей страны.

Также известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановил сборку автомобилей. Российские потребители опасаются дефицита машин в салонах и, как следствие, удорожание цен на новые авто.

Тем не менее, эксперты автомобильной отрасли призывают выдохнуть и расслабиться. Эффект от коронавируса обычные потребители на себе не ощутят. На мировом автопроме приостановка производства автомобилей на заводах в Китае и Южной Кореи скажется отрицательно. Но влияние это будет незначительным, поскольку производство автомобилей не ограничено этими странами, заводы расположены во всем мире.

Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» « Проблема короновируса не такого масштаба, чтобы вызвать дефицит автомобилей в России. У нас нет проблем с пополнением складов, запас автомобилей есть, а по прогнозам экспертов, в апреле ситуация пойдет на спад, и мы не ожидаем что все это как-то значительно может отразиться на продажах. Покупатели автомобилей не ощутят на себе влияние от коронавируса, им не стоит опасаться внепланового роста цен или дефицита моделей »
Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»
В пресс-службе ГК РОЛЬФ тоже не видят повода для беспокойства. Пока что никакого влияния на поставки автомобилей в Россию вирус не оказывает, все приходит строго по графику. Резкого подорожания машин не предвидится.

За производство автомобилей в нашей стране также можно быть спокойным. Временные перебои с поставкой комплектующих — форс-мажор, к которому грамотные автопроизводители всегда готовы. Так что нынешняя ситуация лишь проверка прочности компаний.

Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли « Российский рынок автозапчастей достаточно развит, и в случае перебоев с доставкой комплектующих срабатывает программа импортозамещения. Если период вирусного кризиса в Китае затянется, цены на дорогие китайские комплектующие могут вырасти на 30–50%, а на дешевые — в 2-3 раза. В то же время, дефицит автомобилей китайского производства не приведет к увеличению их стоимости, ведь в случае сокращения предложений от одного производителя, оно быстро замещается другими »
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Гораздо больший негативный эффект российский авторынок получит от сокращения льготных программ автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Выделенных в этом году 5 млрд рублей хватит лишь на продажу 50 тыс. машин по субсидированным ставкам. В РОАД уже неоднократно указывали на то, что в первую очередь поддержку необходимо направить на увеличение пользовательского спроса - расширение программ льготного автокредитования и возвращение программы утилизации. Ведь за увеличением продаж будет и увеличение производства, а не наоборот.

Что касается российских автолюбителей, эксперты рекомендуют им тщательнее мыть руки и фильтровать информацию, поступающую из открытых источников. Ежедневное запугивание людей недобросовестными СМИ не приведет ни к чему хорошему, а только создаст панику на ровном месте. В обозримом будущем сокращения поставок новых автомобилей в Россию не ожидается. Внепланового повышения цен на машины тоже. По крайней мере, из-за коронавируса.

Арина Милая
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Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Заводы закрыли, выставки отменилиПоследствия вспышки коронавируса в Китае уже отражаются на мировом автопроме: закрыты заводы Hyundai Motor в Южной Корее из-за срыва поставок китайских материалов, компания SsangYong Motor остановила производство в городе Пхёнтхэк, Kia Motors снизила производственные мощности в Хвасоне и Кванджу. {{gallery_143}} В самом Китае временно не работают предприятия BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Nissan, Tesla Motors. Завод Land Rover обеспечен запчастями только на 2 недели, далее ему тоже придется остановить конвейер.Недостаток китайских комплектующих остановил выход таких новинок корейского автопрома, как новая Hyundai Elantra, обновленный Santa Fe, а также премиальный кроссовер Genesis GV80. {{material_129153}}Не обошел стороной вирус и важные мировые автомобильные события. Так, например, Китай лишился Пекинского автосалона и этапа Формулы-1 в Шанхае, которые были запланированы на апрель 2020 года.Но больше всего публику огорчил факт отмены международного автосалона в Женеве. Причем, как заявили организаторы выставки, мероприятие не может быть перенесено на более поздний срок, поскольку это невозможно осуществить из-за его масштабов. Огромные финансовые потери участникам вряд ли возместят. Как будут это компенсировать автопроизводители — вопрос открытый.Во многих странах прогнозируется сокращение продаж на авторынке из-за эпидемии коронавируса: в самом Китае – на 7% в 2020 году, в Германии – на 6%. Китай является основным рынком новых автомобилей в мире - около 30% от всех продаж. С апреля продажи на авторынке КНР начнут восстанавливаться, а поставки комплектующих наладятся уже в марте. Однако такой большой перерыв в производстве и торговле автомобилями не лучшим образом скажется на итоговых результатах.Как скажется коронавирус на авторынке РоссииРоссийский автопром тоже испытывает проблемы из-за китайского вируса. Например, большинство комплектующих для КАМАЗа состоят из элементов, производящихся в Китае, а некоторые из них не имеют аналогов у производителей других стран. {{gallery_62}} Пока вынужденная изоляция Китая не критично повлияла на мировой автопром, но, если карантин затянется, ситуация может измениться в худшую сторону, в том числе и для нашей страны.Также известно, что завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановил сборку автомобилей. Российские потребители опасаются дефицита машин в салонах и, как следствие, удорожание цен на новые авто.Тем не менее, эксперты автомобильной отрасли призывают выдохнуть и расслабиться. Эффект от коронавируса обычные потребители на себе не ощутят. На мировом автопроме приостановка производства автомобилей на заводах в Китае и Южной Кореи скажется отрицательно. Но влияние это будет незначительным, поскольку производство автомобилей не ограничено этими странами, заводы расположены во всем мире. {{person_294_Проблема короновируса не такого масштаба, чтобы вызвать дефицит автомобилей в России. У нас нет проблем с пополнением складов, запас автомобилей есть, а по прогнозам экспертов, в апреле ситуация пойдет на спад, и мы не ожидаем что все это как-то значительно может отразиться на продажах. Покупатели автомобилей не ощутят на себе влияние от коронавируса, им не стоит опасаться внепланового роста цен или дефицита моделей}} В пресс-службе ГК РОЛЬФ тоже не видят повода для беспокойства. Пока что никакого влияния на поставки автомобилей в Россию вирус не оказывает, все приходит строго по графику. Резкого подорожания машин не предвидится.За производство автомобилей в нашей стране также можно быть спокойным. Временные перебои с поставкой комплектующих — форс-мажор, к которому грамотные автопроизводители всегда готовы. Так что нынешняя ситуация лишь проверка прочности компаний. {{person_18_Российский рынок автозапчастей достаточно развит, и в случае перебоев с доставкой комплектующих срабатывает программа импортозамещения. Если период вирусного кризиса в Китае затянется, цены на дорогие китайские комплектующие могут вырасти на 30–50%, а на дешевые — в 2-3 раза. В то же время, дефицит автомобилей китайского производства не приведет к увеличению их стоимости, ведь в случае сокращения предложений от одного производителя, оно быстро замещается другими}} Гораздо больший негативный эффект российский авторынок получит от сокращения льготных программ автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Выделенных в этом году 5 млрд рублей хватит лишь на продажу 50 тыс. машин по субсидированным ставкам. В РОАД уже неоднократно указывали на то, что в первую очередь поддержку необходимо направить на увеличение пользовательского спроса - расширение программ льготного автокредитования и возвращение программы утилизации. Ведь за увеличением продаж будет и увеличение производства, а не наоборот.Что касается российских автолюбителей, эксперты рекомендуют им тщательнее мыть руки и фильтровать информацию, поступающую из открытых источников. Ежедневное запугивание людей недобросовестными СМИ не приведет ни к чему хорошему, а только создаст панику на ровном месте. В обозримом будущем сокращения поставок новых автомобилей в Россию не ожидается. Внепланового повышения цен на машины тоже. По крайней мере, из-за коронавируса.
2020-03-06
Автор: Арина Милая
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