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24 марта 2020, 21:06

Коронавирус загнал в таллинский порт все корабли. Приплыли...

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Фото из открытых источников
Глядя на эту картинку, почему-то вспомнились строчки из известной советской песни: «Как провожают пароходы, совсем не так как поезда. Морские медленные воды, не то, что рельсы в два ряда»…

Правда, ни провожающих, ни отплывающих на снимке не заметно. Наоборот, такого одновременного скопления круизных лайнеров-паромов в таллинском порту на памяти старожилов не было давно. Коронавирус, однако…

Пользователи Сети ерничают. Aleksei Rodionov: «Ну да, приплыли»… Irene Timonen: "Красиво, и не дымят". Valeri Viljanen: «Вот праздник у Греты Тунберг»…

Julia Brovarskaja: «А, по сути, так оно и есть: планета нас сама выжимает. Начала со стариков. Мы так долго её губили, хоть чуть-чуть пусть будет чище. Во всём свой умысел. И, к сожалению, в этом вирусе, в карантине».


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Коронавирус загнал в таллинский порт все корабли. Приплыли...
Правда, ни провожающих, ни отплывающих на снимке не заметно. Наоборот, такого одновременного скопления круизных лайнеров-паромов в таллинском порту на памяти старожилов не было давно. Коронавирус, однако…Пользователи Сети ерничают. Aleksei Rodionov: «Ну да, приплыли»… Irene Timonen: "Красиво, и не дымят". Valeri Viljanen: «Вот праздник у Греты Тунберг»…Julia Brovarskaja: «А, по сути, так оно и есть: планета нас сама выжимает. Начала со стариков. Мы так долго её губили, хоть чуть-чуть пусть будет чище. Во всём свой умысел. И, к сожалению, в этом вирусе, в карантине».
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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