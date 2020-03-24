Коронавирус загнал в таллинский порт все корабли. Приплыли...
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Правда, ни провожающих, ни отплывающих на снимке не заметно. Наоборот, такого одновременного скопления круизных лайнеров-паромов в таллинском порту на памяти старожилов не было давно. Коронавирус, однако…
Пользователи Сети ерничают. Aleksei Rodionov: «Ну да, приплыли»… Irene Timonen: "Красиво, и не дымят". Valeri Viljanen: «Вот праздник у Греты Тунберг»…
Julia Brovarskaja: «А, по сути, так оно и есть: планета нас сама выжимает. Начала со стариков. Мы так долго её губили, хоть чуть-чуть пусть будет чище. Во всём свой умысел. И, к сожалению, в этом вирусе, в карантине».
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