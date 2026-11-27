Как не лишиться прав при завершении обгона через сплошную линию?

Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.

Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.

Инспектор ГАИ фиксирует пересечение сплошной и оформляет материалы, а решение о лишении водительских прав принимает суд. Выезд на встречную полосу через линию 1.1, если случай не относится к исключениям, предусмотренным частью 3 статьи 12.15 КоАП РФ, могут квалифицировать по части 4 этой статьи. Она предусматривает административный штраф либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев. Поэтому штраф до 7500 рублей нельзя считать универсальной санкцией. Как разъясняет njcar.ru, за такой выезд могут назначить штраф или лишить прав на срок до шести месяцев.

Обгон заканчивается, когда автомобиль полностью возвращается в свою полосу. Само опережение другой машины маневр не завершает: для возвращения должно оставаться достаточно места, а разметка еще должна разрешать выезд на встречную полосу. Судебная практика учитывает и пересечение сплошной при завершении обгона. Разрешенное начало маневра само по себе не снимает ответственности за возвращение через линию 1.1.

О приближении сплошной предупреждает разметка 1.6: штрихи становятся длиннее, промежутки между ними сокращаются. Она сигнализирует о приближении к линии 1.1, но ее отсутствие само по себе не разрешает пересекать последующую сплошную. При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 100 метров за четыре секунды. На таком участке разрешенная для обгона зона может закончиться, пока машина еще находится на встречной полосе.

Если водитель пересечет сплошную, возвращаясь в свою полосу, нарушение могут квалифицировать как выезд на встречную полосу, даже если обгон начался на прерывистой линии. Перед маневром важно оценить расстояние до впереди идущего транспорта и длину участка, которая останется для возвращения в свой ряд. Знак 3.20 «Обгон запрещен» действует отдельно от разметки. Предусмотренные для него исключения, тихоходные транспортные средства, гужевые повозки, мопеды и двухколесные мотоциклы без коляски, не дают автоматического разрешения пересекать сплошную. Это разъяснено в постановлении Пленума Верховного суда. ПДД также запрещают обгон на пешеходных переходах и железнодорожных переездах, а возле переездов запрет действует на ближайшем к ним участке. Нельзя обгонять на мостах, в тоннелях, в конце подъема и там, где видимость ограничена.

При разборе дела могут учесть дорожную ситуацию. Маневру мог помешать другой автомобиль или внезапное препятствие. Суд может отдельно оценить риск столкновения, если водитель не мог раньше вернуться в свою полосу. Эти обстоятельства рассматривают в каждом конкретном случае, но рассчитывать на смягчение наказания заранее не стоит. Суд может учесть и прежние нарушения автомобилиста.

Значение имеет и состояние разметки перед началом сплошной. Предупреждающий участок с удлиненными штрихами должен быть не короче 50 метров в населенном пункте и 100 метров за его пределами. Если нужного отрезка не было, линия стерлась или ее длина не соответствовала норме, постановление можно обжаловать. В деле № 12-96/2024 от 4 июля 2024 года суд по видеозаписи проверял, была ли разметка 1.6 видна в момент начала обгона. Запись регистратора полезна, если на ней непрерывно виден весь маневр: начало, разметка, положение автомобиля и возвращение в свою полосу. Такая последовательность даёт возможность оценить траекторию движения.