Коротко о вариаторах: как, зачем и почему?
В вариаторах есть шкивы и ремень. Представьте себе два цилиндра, соединённых между собой овальным ремнём. Если начать вращать первый цилиндр, то начнёт вращаться и второй. С той же скоростью. А если цилиндры в этом мысленном эксперименте заменить на конусы? Тогда, двигая ремень по конусам туда-сюда, можно уже изменять скорость вращения второго из них. Меняться, при этом, будет и крутящий момент. Например, если на ведущем конусе ремень двигается по самой узкой части, а на ведомом – по самой широкой, то передача получится понижающей.
Нет в вариаторе и фиксированных передач. Ведь ремень может двигаться по шкивам плавно. Так же плавно будет изменяться и передаточное соотношение между ними. И это – основная «фишка» вариатора. «Играть» крутящим моментом вариатор может как угодно. При быстром разгоне, например, двигатель может находиться примерно на одних и тех же оборотах, а крутящий момент на выходе из трансмиссии будет медленно изменяться.
Плюсы и минусы вариатора
В автомобилях с вариаторами отсутствуют всякого рода толчки при разгоне. Ведь происходят они при переключении передач, которых в вариаторах быть не может. Впрочем, при желании водитель может как бы переключать вручную виртуальные «передачи»: выбирать передаточное число из нескольких фиксированных значений. Поэтому вариатор позволяет, например, тормозить двигателем при спуске с горы. По крайней мере, на современных вариаторах это реализовано.
В общем, у вариаторов действительно есть преимущества перед «автоматами» и «роботами». Но имеются, конечно, и недостатки. Прежде всего, вариаторы не могут работать с мощными двигателями. Большую мощность они не выдерживают. А до недавнего времени многие автомобилисты и вовсе считали вариаторы очень ненадёжными механизмами. Прогресс не стоит на месте, и сейчас этот недостаток вроде бы устранился. Но для мощных авто и для езды по бездорожью вариаторы, всё же, пока не годятся. Ещё один минус – это относительная дороговизна обслуживания и довольно сложный ремонт.
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