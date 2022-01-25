Корпорация Stellantis раскрыла карты: стали известны все автоновинки для россиян в 2022 году
Citroen будет представлен в России двумя новыми моделями. Первая из них - C4 нового поколения. Этот автомобиль получил оригинальный экстерьер и усовершенствованный интерьер.
Второй новинкой станет модернизированный кроссовер C5 Aircross. Он отличается обновленной передней частью кузова, задней оптикой с 3D-эффектом и улучшенными медиатехнологиями.
Opel собирается продавать три новые модели на российском рынке. В первую очередь это будет обновленный кроссовер Grandland с гибридной модификацией Hybrid4. Также будет представлен хэтчбек Astra нового поколения. Кроме того, россияне смогут оценить люксовое исполнение минивэна Opel Zafira Life.
Американская компания Jeep готовит три премьеры в России: обновленный Grand Cherokеe, модернизированный кроссовер Compass и спецверсию Wrangler, про которую еще мало известно. Compass появится в России в конце весны, под капотом автомобиля будет 2,4-литровый двигатель мощностью 175 лошадиных сил и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Обновленный 5-местный Jeep Grand Cherokee появится в автосалонах осенью 2022 года. К концу года на российском рынке будет представлен 7-местный вариант этой модели. Базовые исполнения будут оборудованы двухлитровым турбированным двигателем мощностью 268 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатой АКПП.
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