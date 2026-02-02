Вышло исследование: почему компании все реже покупают новые автомобили и какие марки остаются в топе корпоративных продаж

2 февраля 2026, 08:15
Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума
Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума
Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.
Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году пережил заметные перемены: корпоративные клиенты, традиционно занимавшие значительную долю, сократили свои закупки до рекордно низких значений. По информации «АВТОСТАТ», юридические лица приобрели всего 191,5 тысячи новых машин - это на треть меньше, чем годом ранее. Доля корпоративных продаж опустилась до 14,4% от общего объема рынка, что стало самым низким показателем за последние три года.
Эксперты отмечают, что тенденция к снижению корпоративных закупок наблюдается не первый год. Если в 2022 году на юридических лиц приходилось почти 25% всех новых легковых автомобилей, то в 2023-м этот показатель снизился до 22,3%, а в 2024-м - до 17,6%. Теперь же, по итогам 2025 года, только каждый седьмой новый автомобиль оформляется на компанию или организацию. Причины такого падения кроются не только в изменении экономической ситуации, но и в пересмотре корпоративных стратегий, а также в изменении структуры автопарков.
Лидером среди брендов, на которые делают ставку корпоративные клиенты, остается LADA. В 2025 году компании приобрели 50,6 тысячи автомобилей этой марки, что составляет более четверти всех корпоративных продаж. На втором месте - китайский Haval с результатом 18,2 тысячи машин, а замыкает тройку белорусский Belgee, который смог реализовать 13,4 тысячи автомобилей юридическим лицам. В пятерку также вошли Geely и Chery, чьи показатели составили 11,1 и 10,5 тысячи соответственно. Остальные бренды заметно отстают, не преодолев планку в 10 тысяч проданных машин.
В модельном зачете корпоративных продаж безоговорочным лидером стала LADA Granta - 16,1 тысячи экземпляров ушли в автопарки компаний. За ней следуют универсал Largus (11 тысяч), внедорожник Niva Travel (8,7 тысячи) и Vesta (8,4 тысячи) - все они также принадлежат бренду LADA. Единственный иностранный автомобиль в топ-5 - кроссовер Haval Jolion, который выбрали 8,1 тысячи корпоративных клиентов. Такой расклад говорит о том, что отечественные автомобили по-прежнему остаются наиболее востребованными среди организаций, несмотря на растущее присутствие китайских марок.
Как сообщает «АВТОСТАТ», снижение интереса со стороны юридических лиц к новым легковым автомобилям связано с несколькими факторами. Во-первых, компании все чаще предпочитают продлевать срок эксплуатации уже имеющихся машин, чтобы сократить расходы на обновление автопарка. Во-вторых, на решения влияют экономические условия, включая рост цен и ограниченный выбор моделей. Кроме того, часть организаций переходит на альтернативные схемы использования транспорта, такие как лизинг или каршеринг, что также сказывается на объемах прямых покупок.
Бренд LADA, несмотря на все сложности последних лет, продолжает удерживать лидерство среди корпоративных клиентов. Благодаря широкой дилерской сети, доступности запчастей и адаптации моделей к российским условиям эксплуатации, автомобили LADA остаются оптимальным выбором для многих компаний. В условиях нестабильной экономики и ограниченного ассортимента на рынке, именно отечественные машины часто становятся единственным разумным вариантом для обновления автопарка. При этом производитель не останавливается на достигнутом, внедряя новые технологии и расширяя линейку, чтобы соответствовать меняющимся требованиям корпоративных заказчиков.
Похожие материалы Хавейл, Белджи, Джили, Чери, Лада
-
02.02.2026, 08:10
CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть
Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.Читать далее
-
02.02.2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:42
Экспорт Москвич 2140SL: почему модернизированный седан не стал хитом в Европе
Почему Москвич 2140SL, несмотря на обновления и амбиции, не смог заинтересовать европейских покупателей. Какие детали и решения сыграли ключевую роль, и что это говорит о перспективах российских авто сегодня.Читать далее
-
02.02.2026, 07:40
Три Bugatti Bolide на снегу: уникальное шоу гиперкаров в Альпах
В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:33
Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте
Современные дома на колесах уже не ограничиваются стандартным набором удобств. Фургон Shift Van с инновационной системой раздвижного душа и шкафа демонстрирует, как можно совместить стиль, уют и функциональность в одном автомобиле. Такой подход меняет представление о мобильном жилье и задает новые стандарты для путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
02.02.2026, 06:40
Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают
Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Белджи, Джили, Чери, Лада
-
02.02.2026, 08:10
CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть
Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.Читать далее
-
02.02.2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:42
Экспорт Москвич 2140SL: почему модернизированный седан не стал хитом в Европе
Почему Москвич 2140SL, несмотря на обновления и амбиции, не смог заинтересовать европейских покупателей. Какие детали и решения сыграли ключевую роль, и что это говорит о перспективах российских авто сегодня.Читать далее
-
02.02.2026, 07:40
Три Bugatti Bolide на снегу: уникальное шоу гиперкаров в Альпах
В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:33
Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте
Современные дома на колесах уже не ограничиваются стандартным набором удобств. Фургон Shift Van с инновационной системой раздвижного душа и шкафа демонстрирует, как можно совместить стиль, уют и функциональность в одном автомобиле. Такой подход меняет представление о мобильном жилье и задает новые стандарты для путешествий.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
02.02.2026, 06:40
Сколько реально стоит обслуживание Omoda C5 за 5 лет в России — расчеты поражают
Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало, во сколько обойдется содержание Omoda C5 за пять лет. В исследовании учтены все ключевые траты, а также рассмотрены свежие изменения в комплектациях и цветовой палитре модели.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее