Вышло исследование: почему компании все реже покупают новые автомобили и какие марки остаются в топе корпоративных продаж

Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума

Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году пережил заметные перемены: корпоративные клиенты, традиционно занимавшие значительную долю, сократили свои закупки до рекордно низких значений. По информации «АВТОСТАТ», юридические лица приобрели всего 191,5 тысячи новых машин - это на треть меньше, чем годом ранее. Доля корпоративных продаж опустилась до 14,4% от общего объема рынка, что стало самым низким показателем за последние три года.

Эксперты отмечают, что тенденция к снижению корпоративных закупок наблюдается не первый год. Если в 2022 году на юридических лиц приходилось почти 25% всех новых легковых автомобилей, то в 2023-м этот показатель снизился до 22,3%, а в 2024-м - до 17,6%. Теперь же, по итогам 2025 года, только каждый седьмой новый автомобиль оформляется на компанию или организацию. Причины такого падения кроются не только в изменении экономической ситуации, но и в пересмотре корпоративных стратегий, а также в изменении структуры автопарков.

Лидером среди брендов, на которые делают ставку корпоративные клиенты, остается LADA. В 2025 году компании приобрели 50,6 тысячи автомобилей этой марки, что составляет более четверти всех корпоративных продаж. На втором месте - китайский Haval с результатом 18,2 тысячи машин, а замыкает тройку белорусский Belgee, который смог реализовать 13,4 тысячи автомобилей юридическим лицам. В пятерку также вошли Geely и Chery, чьи показатели составили 11,1 и 10,5 тысячи соответственно. Остальные бренды заметно отстают, не преодолев планку в 10 тысяч проданных машин.

В модельном зачете корпоративных продаж безоговорочным лидером стала LADA Granta - 16,1 тысячи экземпляров ушли в автопарки компаний. За ней следуют универсал Largus (11 тысяч), внедорожник Niva Travel (8,7 тысячи) и Vesta (8,4 тысячи) - все они также принадлежат бренду LADA. Единственный иностранный автомобиль в топ-5 - кроссовер Haval Jolion, который выбрали 8,1 тысячи корпоративных клиентов. Такой расклад говорит о том, что отечественные автомобили по-прежнему остаются наиболее востребованными среди организаций, несмотря на растущее присутствие китайских марок.

Как сообщает «АВТОСТАТ», снижение интереса со стороны юридических лиц к новым легковым автомобилям связано с несколькими факторами. Во-первых, компании все чаще предпочитают продлевать срок эксплуатации уже имеющихся машин, чтобы сократить расходы на обновление автопарка. Во-вторых, на решения влияют экономические условия, включая рост цен и ограниченный выбор моделей. Кроме того, часть организаций переходит на альтернативные схемы использования транспорта, такие как лизинг или каршеринг, что также сказывается на объемах прямых покупок.

Бренд LADA, несмотря на все сложности последних лет, продолжает удерживать лидерство среди корпоративных клиентов. Благодаря широкой дилерской сети, доступности запчастей и адаптации моделей к российским условиям эксплуатации, автомобили LADA остаются оптимальным выбором для многих компаний. В условиях нестабильной экономики и ограниченного ассортимента на рынке, именно отечественные машины часто становятся единственным разумным вариантом для обновления автопарка. При этом производитель не останавливается на достигнутом, внедряя новые технологии и расширяя линейку, чтобы соответствовать меняющимся требованиям корпоративных заказчиков.