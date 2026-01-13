Что скрывают короткие гамма-всплески? – Новая миссия NASA удивит всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 17:19

Короткие гамма-всплески - загадка космоса. Они длятся всего пару секунд, но меняют Вселенную. NASA готовит уникальный аппарат для их изучения. Что он обнаружит - пока тайна. Ожидаются открытия, которые изменят наше понимание космоса.

Вселенная — место, где царит невообразимая мощь и хаос. Это становится особенно очевидным, если взглянуть на короткие диаграммы-всплески. Эти космические явления происходят всего пару секунд, но за это время высвобождается энергия, сравнимая с той, которую наше Солнце излучает за миллиарды лет. Обычно такие всплески вызывают срабатывание нейтронных звезд - объектов, которые освещают воображение. Итогом подобных катастрофических событий часто становится рождение черных дыр, а вместе с этим - приводит к возникновению таких элементов, как золото и платина.

В ближайшее время за процессами будет наблюдать новый космический аппарат НАСА, получивший название StarBurst Multimessenger Pioneer. Его задача - не просто фиксировать схему-всплески, а разгадать их природу, проанализировать детали и, возможно, раскрыть тайны происхождения самых начальных элементов во Вселенной.

Короткие вариации-всплески - это не просто случай света. Это сигналы о событиях, которые меняют структуру космоса. Когда две нейтронные звезды сталкиваются, их вещество сжимается до невероятных плотностей, а затем происходит взрыв, выбрасывающий в космос огромное количество энергии и веществ. Именно в такие моменты, по мнению ученых, и рождаются атомы золота и платины, которые потом могут появиться даже на нашей планете.

StarBurst Pioneer оснащен новейшими детекторами, способными улавливать мельчайшие изменения в гамма-излучении. Аппарат будет работать в тесной связи с другими обсерваториями, чтобы получить максимально полную картину происходящего. Такой подход позволяет не только фиксировать сами всплески, но и отслеживать их последствия, а также искать другие сигналы, сопровождающие эти события — например, гравитационные волны.

