Космический минивен Hyundai для России: подробности и моторы
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Габаритные размеры новинки: длина – 5 253 мм, ширина – 1 997 мм, высота – 1 990 мм. Пассажирскую версию предложат в двух вариантах: на 7 мест с двумя раздельными креслами во втором ряду и на 8 мест с посадочной формулой 2+3+3. Фургон получил трехместную кабину, а задняя дверь может быть или подъемной, или разделенной на две распашные створки. Задняя подвеска у минивена многорычажная, а у фургона – рессорная. Грузовая версия может буксировать прицеп массой до 2 тонн, а пассажирская – до 1,5 тонны.
В моторную гамму минивена вошли два агрегата: 2,2-литровый турбодизель (177 л.с., 430 Нм) и 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» V6 (249 л.с., 332 Нм). Оба работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», а дизель еще и с системой полного привода. Фургон предложат только с дизельным мотором и передним приводом, зато альтернативу «автомату» составляет 6-ступенчатая МКПП.
На первом этапе Hyundai Staria будут поставлять в России из Южной Кореи. Однако, нельзя исключать, что со временем производство минивенов и фургонов наладят на калининградском «Автоторе» по принципу крупноузловой сборки.
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