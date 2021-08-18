Космический минивен Hyundai Staria оценили в 4,8 млн рублей
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Минивен может похвастаться богатым набором электронных ассистентов, в который входит система экстренного торможения, система мониторинга «слепых» зон, система оповещения о пассажирах на заднем ряду сидений. Версия Staria Signature с передним приводом стоит от 56 тысяч евро (4,8 млн рублей), за полноприводный вариант попросят 58 тысяч евро (5,0 млн рублей). В качестве опции можно дозаказать панорамную крышу за 1 200 евро (104 тыс. рублей).
Собирают Hyundai Staria на заводах в Южной Корее. Новинку обещали привезти и в Россию. Продажи должны начаться в октябре-ноябре нынешнего года. Какие именно модификации Staria предложат отечественным клиентам, пока неизвестно.
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