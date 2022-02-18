Космический минивен Hyundai Staria получил впечатляющую цену: подробности о комплектациях
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Базовая комплектация Classic (от 2 149 000 рублей) предусматривает четыре подушки безопасности, ESP, электропривод и обогрев зеркал, датчик света, круиз-контроль, простенькую аудиосистему, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и 17-дюймовый стальные колеса.
На следующем уровне Comfort (от 2 249 000 рублей) появляется кондиционер, подогрев лобового стекла и руля, задний парктроник, а у машин с АКПП еще и электромеханический «ручник». Версия Comfort Plus (от 2 449 000 рублей) отличается климат-контролем, медиасистемой с камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя и системой бесключевого доступа.
Оснащение минивенов существенно богаче, но и стоят они дороже. Базовый вариант Family (от 2 999 000 рублей) с 8-местным салоном уже сразу может похвастаться климат-контролем, 8-дюймовым экраном медиасистемы, круиз-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска мотора, подогревом передних сидений, руля и лобового стекла, парктрониками и камерой заднего вида. Правда, колеса тут по-прежнему штампованные 17-дюймовые.
На следующем уровне Lifestyle (от 3 199 000 рублей) стальные колеса заменяют на легкосплавные, появляется светодиодная головная оптика и шторки безопасности в дополнение к четырем базовым подушкам. Есть также передний парктроник, беспроводная зарядка для смартфонов и форточки в сдвижных дверях.
Комплектация Prestige (от 3 399 000 рублей) может похвастаться обивкой из эко-кожи, электроприводом водительского сидения и сдвижных дверей, системой контроля слепых зон, светодиодными задними фонарями и более крупными 18-дюймовыми колесами.
В исполнении High-Tech (от 3 699 000 рублей) появляется комбинированная обивка сидений кожа+кожзам, цифровая приборная панель, вентиляция передних кресел и комплекс электронных ассистентов с камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Экран медиасистемы увеличивается до 10,25 дюйма.
Наконец, топовая комплектация Premium (от 4 049 000 рублей) отличается 7-местным салоном с отделкой из кожи Nappa, улучшенной шумоизоляцией, диодной подсветкой салона, панорамной крышей, аудиосистемой Bose, подогревом и вентиляцией сидений второго ряда и электроприводом кресла переднего пассажира. Топовый подноприводный минивен с АКПП обойдется в 4 149 000 рублей.
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