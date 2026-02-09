Слепая зона космонавтики: учёные предупреждают — мы не готовы рожать за пределами Земли

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 01:07

Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли

Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли

Слепая зона космонавтики: учёные предупреждают — мы не готовы рожать за пределами Земли

Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли

Группа из девяти ведущих экспертов в области репродуктивной медицины, космической биологии и биоэтики опубликовала совместное исследование, призывающее к срочному международному диалогу по этой теме. Как отмечают авторы, технологический энтузиазм рискует опередить элементарные гарантии безопасности будущих поколений.

Группа из девяти ведущих экспертов в области репродуктивной медицины, космической биологии и биоэтики опубликовала совместное исследование, призывающее к срочному международному диалогу по этой теме. Как отмечают авторы, технологический энтузиазм рискует опередить элементарные гарантии безопасности будущих поколений.

Планы освоения Луны и Марса, активно продвигаемые космическими агентствами и частными компаниями, столкнулись с неожиданным вызовом — отсутствием базовых знаний о том, как человек сможет продолжать род в условиях внеземных поселений. «Репродуктивное здоровье не может оставаться слепой зоной космической политики», — заявила старший научный сотрудник НАСА Фати Каруиа в интервью изданию space.com. Её слова подчёркивают главную мысль работы: речь не идёт о призыве к зачатию детей на орбитальных станциях или марсианских базах. Речь о том, что человечество движется к созданию постоянных внеземных поселений, не имея ответов на фундаментальные вопросы биологии и этики. Что произойдёт с эмбрионом в условиях микрогравитации? Как космическая радиация повлияет на формирование половых клеток? Кто примет решение о допустимых рисках для ещё не рождённого человека?

Ключевая угроза — ионизирующее излучение. Защита Земли магнитным полем и атмосферой создаёт иллюзию безопасности, которой не будет на Луне или в пути к Марсу. Галактические космические лучи и солнечные вспышки могут наносить накопительный урон ДНК, особенно уязвимой в репродуктивных тканях. При этом данные о влиянии длительного облучения на фертильность мужчин и женщин в космосе практически отсутствуют — все полёты до сих пор ограничивались короткими миссиями с экипажами в репродуктивном возрасте, но без планов на продолжение рода.

Микрогравитация — второй критический фактор. Земная эволюция настроила все этапы репродукции — от созревания яйцеклетки до деления эмбриона — на работу при 1g. Как поведут себя эти процессы без привычного гравитационного вектора? Лабораторные эксперименты на животных дают противоречивые результаты, а данные о человеке ограничены единичными исследованиями спермы в условиях кратковременной невесомости. Никто не знает, сможет ли эмбрион правильно имплантироваться в стенку матки при отсутствии гравитации или как сформируется его нервная система.

К этим физическим рискам добавляются психологические и социальные стрессоры: многомесячная изоляция, нарушение суточных ритмов, замкнутое пространство и осознание полной зависимости от техники. Все они могут косвенно влиять на гормональный фон и репродуктивную функцию.

Особую тревогу учёных вызывает отсутствие международных стандартов. Нет протоколов оценки рисков, нет этических рамок для принятия решений, нет даже консенсуса о том, допустимо ли вообще планировать рождение детей за пределами Земли в ближайшие десятилетия. Технологии жизнеобеспечения и ракетостроения развиваются семимильными шагами, но базовые вопросы биологической безопасности остаются без ответа.

Как отмечают авторы исследования, решение этих задач требует координации усилий медиков, инженеров, юристов и философов на глобальном уровне. Только так можно избежать ситуации, когда амбициозные космические проекты столкнутся с непреодолимыми биологическими барьерами — или, что хуже, поставят под угрозу здоровье первых внеземных поколений. Человечество мечтает о звёздах, но чтобы достичь их, сначала нужно научиться рождать и растить детей вдали от родной планеты. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Тверь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться